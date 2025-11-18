Christian Nodal desata tumulto al presentarse en el Reclusorio Oriente

En una jornada marcada por tensión mediática, Christian Nodal acudió este martes a la Sala de Audiencias Cuatro del Centro de Justicia Penal Federal, junto al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

El cantautor llegó acompañado de sus padres, Jesús Jaime González y Silvia Cristina Nodal Jiménez, para atender la cita relacionada con el conflicto legal que mantiene con Universal Music.

Por su parte, la Fiscalía General de la República informó que el proceso en su contra se abrió el pasado 14 de septiembre, debido a la presunta falsificación de documentos. Cuando el intérprete de "No te contaron mal" arribó al recinto, evitó por completo a la prensa, lo que provocó que reporteros lo siguieran mientras su equipo de seguridad formaba un cerco para facilitar su paso.

De acuerdo con Universal Music, las firmas del notario público Luis Fernando Ruibal Coker, incluidas en las certificaciones de 32 contratos presentados por la familia Nodal, no coinciden con su puño y letra. La disquera señala que los padres del cantante, entonces representantes legales, habrían falsificado dichos contratos con el fin de obtener derechos de varias composiciones.

Finalmente, su presencia en los juzgados impidió que la jueza a cargo del caso emitiera una orden de aprehensión en su contra, lo que le permitió continuar el proceso en libertad.

MF