El reality La Granja VIP ha reunido a varias figuras del espectáculo, pero recientemente uno de sus concursantes, Jawy Méndez, se convirtió en tema de conversación por una actitud considerada “grosera” por los usuarios en redes sociales, quienes incluso han solicitado una sanción en su contra.

El motivo del descontento

Jawy, conocido por su paso por Acapulco Shore, volvió a estar en el centro de la polémica, ahora dentro del programa de TV Azteca. Su participación en La Granja VIP ha generado inconformidad entre los seguidores del reality, especialmente después de un incidente en el que mostró una falta de respeto hacia uno de los integrantes del equipo de producción.

Durante un desayuno, el participante lanzó un comentario ofensivo contra el guía del programa, “Tío Pepe”, utilizando una grosería que fue escuchada por todos los presentes. El momento provocó risas por parte de otros concursantes como Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez, lo que no pasó desapercibido para la audiencia, que reaccionó de inmediato en redes sociales.

La petición del público

El comportamiento de Jawy y sus compañeros desató una ola de críticas y un comunicado firmado por seguidores del programa, quienes exigieron medidas disciplinarias. En el documento, los fans expresan su descontento ante las “ofensas por parte de Sergio, Jawy, Eleazar y Omahi hacia la producción y los granjeros”, pidiendo una sanción formal.

El texto enfatiza que dicha penalización “NO sea dicha por Adal, Kristal o críticos”, sino por “una persona interna del proyecto, puede ser en voz en off”, con el objetivo de que la llamada de atención tenga carácter oficial. Además, se propone que, en caso de nominación, los involucrados “no tengan oportunidad de salvación”.

JAWY LLAMA P3ND3J0 AL TÍO PEPE



Oigan qué onda con esto? @lagranjavipmx porqué permiten que un participante se refiera así al Tío Pepe cuando el señor jamás a sido grosero con nadie. #LaGranjaVIP pic.twitter.com/4jTt3ZJDpX— La Comadrita (@lacomadritasoy) October 21, 2025

El castigo que ya recibió Jawy

A este episodio se suma otra infracción del reglamento. Jawy fue señalado por violar “El manual del granjero” al utilizar las amenidades y el cuarto del capataz, espacios que tiene prohibido ocupar. Ante esto, el conductor Adal Ramones decidió imponerle una sanción: pasar una noche completa cuidando una fogata, sin permitir que el fuego se apagara.

La producción advirtió que, de no cumplir con esta tarea, el castigo sería mayor, pues Jawy regresaría al rango de peón sin votación y perjudicaría al resto de los participantes con raciones de comida reducidas. Según explicó Ramones junto a Kristal Silva, la intención era “dejar claro que no se permitirá romper las reglas del juego”.

Saben que...la humillación pública de Jawy y de todo el grupito en la mesa fue mucho mejor que un castigo.

Ya saben que están funados #LaGranjaVIP #aztecauno pic.twitter.com/galThiHWaq— Mr Sour Candy �� (@MrDiegoPerez11) October 22, 2025

Reacciones en redes sociales

La situación ha provocado una fuerte respuesta en plataformas como X (antes Twitter), donde los comentarios negativos hacia Jawy se multiplican. Algunos de los mensajes más compartidos incluyen:

“Jawy siendo un naco y estúpido en todos los realities en los que participa, no importa cuándo leas esto.”

“Según era un castigo para Jawy, pero ya tenemos a los cuatro peones de la próxima semana, ¿o no, producción? Piénsalo.”

Con estas reacciones y el comunicado en circulación, crece la presión del público para que La Granja VIP tome medidas más severas ante lo ocurrido.

BB