Gloria Trevi reacciona ante su esposo comparándola con la rosca de reyes, "humillándola"

El primer episodio de “La Trevi sin filtros”, disponible en Vix, ofrece una mirada íntima a la vida diaria de Gloria Trevi y su familia, aunque también revela momentos de tensión con su esposo y representante, Armando Gómez. En esta entrega, centrada en un viaje familiar para practicar esquí, las diferencias entre ambos se hicieron evidentes casi desde el inicio.

Lo ocurrido en el estreno

A su llegada al alojamiento donde pasarían su estancia, Armando mostró su inconformidad al comunicarse con la encargada y expresar que prefería marcharse; sin embargo, terminó aceptando quedarse. Más adelante, mientras se desplazaban en automóvil, Gloria hablaba sobre los suplementos que consume para cuidar su salud y mencionaba que le ayudaban con las hormonas y los huesos, cuando su esposo la interrumpió con una pregunta:

“¿Para el carácter no (sirven)?”

Con serenidad, la cantante respondió que ella era “un pan de Dios”, pero el comentario que siguió por parte de Gómez sorprendió a todos los presentes:

“(Eres) una rosca de Reyes, rica y buena una vez al año. De cuerpo todo el año, de buena gente una vez al año conmigo, con los demás sí, conmigo no”.

Ante esto, Trevi intentó suavizar el ambiente diciendo:

“Ay, los violines. Mi amor, tienes lo que mereces y mereces mucho, así que no digas que soy mala contigo porque soy bien buena”.

Dirigiéndose luego a los demás, añadió con humor:

“¿Verdad que yo ya tengo mi pedestal en el cielo? No por ser Gloria Trevi, por ser la esposa de Armando Gómez”.

Las palabras de Gloria tras la escena

En una entrevista posterior, la intérprete comentó la situación entre risas y con tono resignado:

“Ah cabrón, ¿me dijo eso? Es raro que me le ponga al brinco. De repente llega y me quiere hablar a mí fuerte, si le digo no. Él conmigo la verdad es bien respetuoso y cuando me pierde el respeto es para bien. Entiendo que anda con todas las cosas, y que el traer esas cosas hace que yo ande más tranquila”.

Quién es Armando Gómez

Armando Gómez Martínez, abogado y pareja de la artista, ha sido parte fundamental en distintas etapas de su vida, tanto personales como profesionales.

Conoció a Gloria Trevi después de que ella enfrentara el caso relacionado con su exmánager, Sergio Andrade, y desempeñó un papel clave en su defensa legal, contribuyendo a su liberación. Con el paso del tiempo, su vínculo profesional se transformó en una relación sentimental, de la cual nació su hijo Miguel Armando en 2005. Desde 2009, Gómez funge también como su representante y socio en varias empresas con sede en Estados Unidos.

No obstante, el abogado ha estado vinculado a controversias legales en territorio estadounidense, entre ellas un proceso por contrabando de dinero y un periodo de libertad condicional. Por su parte, Trevi enfrentó varios años de juicios relacionados con el llamado “clan Trevi-Andrade”, de los cuales resultó absuelta.

