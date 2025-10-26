¿Lola Cortés vetó a Jolette de La Granja VIP para poder entrar al programa?

Lola Cortés admitió haber tenido influencia en las decisiones de producción de La Granja VIP, el reality transmitido por TV Azteca y Disney+, al reconocer públicamente que pidió la exclusión de Jolette Guadalupe Hernández Navarrete como condición para aceptar formar parte del programa.

La confesión tuvo lugar durante una conversación entre varios concursantes en el canal 24/7 del reality. En un ambiente relajado, César Doroteo, Kim Shantal, Fabiola Campomanes y la propia Cortés compartían anécdotas cuando Doroteo mencionó la posibilidad de un reencuentro entre Lola y Jolette. Ante esto, Shantal comentó: “Porque tú le dijiste que no”, a lo que Doroteo agregó: “Dijiste ‘Si ella entra, yo no entro’”. Cortés simplemente respondió: “Sí”, confirmando que había puesto esa condición.

Aunque el momento terminó entre risas, la declaración dejó claro que la actriz y cantante tuvo poder de decisión dentro del proyecto y que su participación estuvo sujeta a acuerdos específicos.

El origen del conflicto entre Lola Cortés y Jolette

La rivalidad entre ambas artistas se remonta a la cuarta generación de La Academia, hace casi veinte años. Durante esa temporada, Cortés formaba parte del panel de críticos y fue una de las voces más duras contra Jolette, cuestionando de manera constante su talento y su permanencia en el concurso. En varias ocasiones, pidió al público que dejara de votar por ella, lo que generó una fuerte controversia mediática.

Jolette, por su parte, resistió varias semanas en la competencia pese a las críticas del jurado, hasta que decidió abandonar el programa. En su momento, declaró que la presión y las constantes descalificaciones fueron determinantes para su salida. Los enfrentamientos entre ambas marcaron un antes y un después en la historia del reality, y su disputa se convirtió en un tema recurrente en la cultura televisiva mexicana.

El rumbo de Jolette tras su salida de La Academia

Luego de su salida, según reportó TVNotas, Pati Chapoy consideró ofrecerle a Jolette su propio programa de telerrealidad. Sin embargo, diferencias personales con la productora llevaron a que el proyecto se cancelara antes de su estreno.

Durante los años siguientes, Jolette se mantuvo alejada del medio artístico, hasta que reapareció en el matutino Hoy, de Televisa, como parte de una sección dedicada a la moda. En enero de 2024 realizó su última publicación en redes sociales y, desde entonces, ha mantenido un perfil bajo. Actualmente, con 40 años, vive en Guadalajara, Jalisco, y continúa siendo una figura recordada por su participación en La Academia y por su prolongada disputa con Lola Cortés.

El tema vuelve a generar conversación

El conflicto resurgió en enero de 2025, cuando un video de Lola Cortés interpretando “Tu falta de querer” se volvió viral. La interpretación fue comparada por muchos usuarios con las presentaciones de Jolette en La Academia, lo que reavivó la conversación en redes sociales. “La comparación llevó a que Lolita Cortés recibiera duras críticas en redes sociales”, señalaron algunos medios, reabriendo el interés del público por un posible reencuentro entre ambas figuras.

