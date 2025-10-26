El cine mexicano está de luto tras confirmarse la muerte de la actriz Alicia Bonet, reconocida por su participación en clásicos como Hasta el viento tiene miedo y Cuando los hijos se van. La intérprete falleció este domingo a los 78 años, según informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de sus redes sociales.

En un comunicado, la ANDI lamentó profundamente el fallecimiento de su socia y destacó su trayectoria dentro de la industria cinematográfica nacional. "Actriz mexicana recordada por su participación en películas como Hasta el viento tiene miedo, Despedida de soltera y El escapulario", señaló la publicación, acompañada de un mensaje de condolencia dirigido a familiares y amigos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del deceso de la artista, quien fue una de las figuras femeninas más reconocidas del cine mexicano en las décadas de los sesenta y setenta. Su partida deja un vacío entre los seguidores del cine de terror y drama que marcaron época.

A lo largo de su carrera, Alicia Bonet participó en una amplia filmografía que incluye títulos como La cigüeña dijo sí (1961), Cazadores de espías (1969), Los adolescentes (1968) y La noche del halcón (1969). Su talento y carisma le valieron un lugar destacado entre las actrices jóvenes más prometedoras de su generación.

En el ámbito personal, Bonet estuvo casada con el cantante Enrique Guzmán, con quien tuvo dos hijos. Aunque con el paso del tiempo se alejó de los reflectores, su legado permanece vivo en las producciones que la convirtieron en un rostro emblemático del cine mexicano clásico.

SV