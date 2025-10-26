Las 10 películas más vistas de la semana en Prime Video

Prime Video continúa consolidándose como una de las plataformas favoritas del público gracias a su variada oferta de películas, que va desde éxitos taquilleros hasta producciones originales.

Esta semana, los usuarios han marcado tendencia al posicionar diversos títulos en el top 10 de lo más visto, reflejando el gusto actual por el suspenso, la acción y el drama familiar.

A continuación, te presentamos el Top 10 de las películas más vistas en Prime Video durante esta semana, con una breve descripción de cada una:

Culpa Nuestra

La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick años después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable y ambos se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor?

Edén

Edén es una película provocativa y sorprendente de suspenso acerca de lo que somos capaces de hacer para conseguir la felicidad. Basada en dos versiones de una misma historia verdadera, Edén explora uno de los misterios más cautivadores y antiguos sin resolver de la historia, en el cual, de un grupo de ocho personas que viajó a una isla remota en las Galápagos, sobrevivió menos de la mitad.

Culpa Mía

Noah debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión del nuevo marido de su madre. Allí conoce a su nuevo hermanastro Nick y sus personalidades chocan desde el primer momento. Pero la atracción que sienten les llevará a vivir una relación prohibida, donde el carácter rebelde y atormentado de cada uno de ellos pondrá del revés sus mundos haciendo que acaben perdidamente enamorados.

Culpa Tuya

El amor entre Noah y Nick parece inquebrantable, a pesar de las maniobras de sus padres por separarles. Pero el trabajo de él y la entrada de ella en la universidad abren sus vidas a nuevas relaciones que removerán los cimientos no solo de su relación, sino de la propia familia Leister. Cuando tantas personas están dispuestas a destruir una relación, ¿puede realmente acabar bien?

Juego Sucio

En Juego sucio, un trepidante thriller dirigido por Shane Black, el ladrón profesional Parker (Mark Wahlberg) y su equipo: Grofield (LaKeith Stanfield), Zen (Rosa Salazar) y otros criminales expertos, se ven envueltos en un robo que los enfrenta al crimen organizado de Nueva York en esta cruda e ingeniosa película de robos.

Pig

Tras la muerte de su esposa, un cazador de trufas y exchef lo abandona todo y vive solo en los bosques de Oregón. Pero cuando secuestran a su querida cerda trufera, regresa a su pasado en Portland y se une a un joven para encontrarla.

Shrek

Un ogro llamado Shrek vive en su pantano, pero su preciada soledad se ve súbitamente interrumpida por la invasión de los ruidosos personajes de los cuentos de hadas. Todos fueron expulsados de sus reinos por el malvado Lord Farquaad. Decidido a salvar su hogar, Shrek hace un trato con Farquaad y se prepara para rescatar a la princesa Fiona, quien será la esposa de Farquaad.

Mantenimiento Requerido

Charlie, dueña de un taller mecánico exclusivamente femenino, debe reevaluar su futuro cuando un ostentoso competidor se muda al frente. En busca de consuelo, recurre a un confidente anónimo en línea, sin imaginar que se está abriendo ante Beau, el mismísimo rival que amenaza su negocio. Mientras saltan las chispas tanto en el mundo virtual como en el real, la verdad amenaza con destruir todo.

Estación Espacial Internacional

En un futuro cercano, cuando una guerra en la Tierra se traslada al espacio, la tensión estalla entre los astronautas de EUA y Rusia, quienes reciben órdenes de tomar el control de la Estación Espacial Internacional cueste lo que cueste.

Invasión: El Fin de los Tiempos

Tras la llegada de una nave alienígena a la tierra, la vida de Julia cambió para siempre. Ahora, tres años después, los seres humanos están a punto de experimentar un nuevo encuentro extraterrestre para el que no están preparados.

Prime Video ofrece cada semana nuevas razones para quedarse en casa disfrutando del mejor cine. Ya sea que busques acción desenfrenada, historias de amor, dramas históricos o entretenimiento para toda la familia, esta lista demuestra que hay algo para todos los gustos. Si aún no has visto alguno de estos títulos, este fin de semana podría ser el momento perfecto para ponerte al día.

YC