Sábado, 25 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Soy Frankelda”

Tras su paso por algunos festivales de cine la película Soy Frankelda llega a las salas de cine nacionales

Por: Xochitl Martínez

"Soy Frankelda" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Si te gustan las películas de stop motion y apoyar al cine mexicano la película Soy Frankelda ya se encuentra en las salas de cine de la ciudad.

El primer largometraje mexicano de stop motion se basa en el personaje que protagoniza la serie de HBO Max titulada Los sustos ocultos de Frankelda, y narra la historia de una joven escritora mexicana del Siglo XIX, Frankelda.

Soy Frankelda. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Un día, Frankelda es visitada por el príncipe de los sustos y junto con él viajará al Reino de las pesadillas, donde tendrá que escribir historias de terror y asustar al mundo real sin que otras pesadillas se lo impidan.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Frankenstein”

Frankelda deberá reestablecer el equilibrio entre ficción y realidad antes de que sea demasiado tarde.

Soy Frankelda

De Arturo y Roy Ambriz.

Voces de Mireya Mendoza, Arturo Mercado Jr., Luis Leonardo Suárez.

México, 2025.

XM

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones