Bad Bunny sufre caída en primera fecha en México (VIDEO)

Este miércoles se llevó a cabo el primero de los ocho conciertos que Bad Bunny tiene agendados en la Ciudad de México. Los conciertos que se realizarán en el Estadio GNP Seguros son parte de su gira mundial 'Debí tirar más fotos World Tour'.

La primera fecha tuvo un entretenimiento de más de dos horas en las que sonaron algunos de los temas más emblemáticos del "Conejo Malo" quien eligió el trap "Chambea" como canción exclusiva para México. El concierto fue una completa algarabía pese a una ligera llovizna que se presentó en la Ciudad de México. La cual quizá provocó un resbalón del cantante durante "Efecto" una de las canciones del popular Un verano sin ti del 2022. La caída de Bad Bunny fue captada por varios de los fanáticos que grababan con su celular el concierto. El tropezón no pasó a mayores luego de que el artista puertorriqueño se levantó para continuar con el evento.

Entre los mensajes que Benito dio a su publico fue la de disfrutar el momento: "mientras uno está vivo, uno debe de amar lo más que pueda" recomendó el laureado artista puertorriqueño.

Así mismo, Bad Bunny destacó a México como país para cerrar las fechas del tour en 2025. "Si hay algo en que Puerto Rico y México se parecen es lo orgullosos que somos de nuestra cultura y tierra", agregó el artista puertorriqueño, mientras los asistentes coreaban "Benito, hermano, ya eres mexicano". Y el amor de los mexicanos fue correspondido por el candidato a ganar el Grammy a Mejor Álbum del año. "Aún siendo turista, aquí me hacen sentir como en casa. Gracias por eso", afirmó el cantante.

El Conejo Malo no solo interpretó temas del género urbano, sino que combinó otros ritmos latinos como la salsa, mientras rescató pistas de reguetón que pusieron a bailar a un abarrotado Estadio GNP Seguros que tiene una capacidad de 65 mil espectadores. Además, reconoció el cariño y amor de los mexicanos hacia su música y su persona y finalizó su intervención con el clásico grito "¡Viva México cabrones!", previo a interpretar su éxito "Mónaco", provocando el júbilo entre los asistentes.

De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, los ocho conciertos de Bad Bunny en la capital dejarán una derrama económica superior a los 3 mil 200 millones de pesos, impulsada sobre todo por la venta de boletos, el consumo de alimentos y bebidas y el aumento en la ocupación hotelera en las zonas aledañas al estadio.

Este fue el momento en el que Bad Bunny cayó durante su primer concierto

El cantante puertorriqueño se encontraba interpretando el coro de "Efecto" dentro del set con más reguetón del evento. Cuando caminaba por el techo de la famosa "casita" que ha causado polémica reciente por su ubicación elegida en el Estadio GNP Seguros, Bad Bunny sufrió un resbalón que lo sentó de golpe causando los gritos de los fanáticos.

