La escritura que "quería salirse" según Camila Sodi en su paso por la FIL Guadalajara

Camila Sodi llegó a Guadalajara con el cansancio del viaje reciente y la intensidad de una agenda que comenzó desde temprano. “Llegué apenas ayer, 12 de la noche. Desde la mañana estoy haciendo entrevistas. Estoy muy contenta”, dijo al iniciar la conversación con EL INFORMADOR sobre "El pequeño libro del duelo", obra en la que transforma la experiencia de despedir a su madre, Ernestina Sodi, en un proceso de acompañamiento compartido.

La actriz, cantante y modelo presenta su primer título editorial, un libro que, según explica, surgió sin planificación previa, casi como una necesidad inevitable. “Los libros han sido mis amigos, mis aliados, mi cobijo. Y entonces no me pareció algo fuera de lo normal empezar a escribir uno cuando parecía que ya lo tenía ahí, en la punta de la pluma, queriendo salirse” , señaló. Añadió que no fue un acto racional. “No era una intención premeditada, era una certeza, algo que supera la lógica es la muerte”.

Te puede interesar: Joan Manuel Serrat recibe doctorado Honoris Causa de la UdeG

Al hablar sobre la construcción del libro, Sodi recordó que llegó a la editorial con el manuscrito ya terminado. Fue entonces cuando surgió la conversación sobre su estructura. El editor le sugirió ordenar o replantear el texto, pero ella defendió la manera en que había nacido. “Es más, este libro tiene esto que se llama stream of consciousness… bajar la información sin filtro. A veces sin puntuación, saliendo todo como sale. Y entonces es una manera también de cómo pensamos”, explicó. Mantener esa voz era indispensable para no traicionarse. “Para mí era importante mantener la estructura que yo había escrito desde el principio, porque si no, me hubiera sentido que estaba traicionando a mi escritora”.

La autora recordó el proceso de releerse ya con el libro impreso, una experiencia que describe como desconcertante. “Es distinto leerlo en papel, verlo armado... me encanta oler los libros. Para mí, el formato era muy importante: que fuera chiquito, que tuviera esta textura. Y releerlo es un viaje, es regresar. Es casi que dices: ‘¿Y este era yo?’”.

Camila Sodi presentará "El pequeño libro del duelo" este viernes a las 19:00 horas en el Salón de Profesionales. EL INFORMADOR/A. Navarro

Sobre el impacto emocional de revisitar su propio texto, reconoce que la escritura cumplió su función en su momento. Ahora, lo que continúa siendo revelador es la relación del público con la obra. “Lo que está siendo muy sanador es el viaje que está teniendo con la gente, la respuesta de la gente, lo que llegan a decirme”. Ha escuchado testimonios que describen el libro como una herramienta para navegar la pérdida. “Me dicen que ha sido una herramienta de sanación para ellos, para sus familiares. Me cuentan historias muy personales y al final hay una sensación de agradecimiento por compartir una herramienta más para transitar un lugar denso, que es el duelo”.

En el diálogo también surgió la pregunta sobre si el proceso despertó memorias enterradas. Sodi descartó esa posibilidad. “Soy mala con la memoria, no trabajé tanto con la memoria. Soy muy impulsiva, y más bien eran las imágenes o la memoria que se me iba presentando y que yo iba enraizando un poco y haciendo palabras”, señaló.

Además, habló sobre la dificultad creativa de algunos fragmentos del libro. Para ella, escribir no depende de capítulos más o menos complejos, sino del propio acto de escribir. “Te cuesta lo que cuesta escribir, que es un huevo. Pero también a la vez es una cosa que fluye… hay algo que es muy difícil de hacer y algo que llega de arriba, como de las musas”.

Camila Sodi presentará El pequeño libro del duelo este viernes a las 19:00 horas en el Salón de Profesionales, Área Internacional, en Expo Guadalajara.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

