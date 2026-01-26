Kunno es habitante confirmado de La Casa de los Famosos 6 y ya genera polémica

La sexta temporada de La Casa de los Famosos comienza a generar conversación antes de su estreno. Telemundo confirmó que Kunno formará parte del elenco de esta nueva edición del reality, convirtiéndose en uno de los participantes oficiales del programa que reúne a celebridades bajo un mismo techo.

El anuncio fue realizado directamente por el creador de contenido a través de un video publicado en sus redes sociales, donde expresó:

“Esta noticia requiere caminata icónica. Seré parte de la nueva temporada de La Casa de los Famosos por @telemundo. #LCDLF6 ¡Esto es real estoy listo! Nos vemos el martes 17 de febrero 7PM/6C por Telemundo y Peacock”

El mensaje provocó una reacción inmediata tanto de seguidores como de críticos.

Poco después, la televisora confirmó que Kunno es el segundo habitante oficial de La Casa de los Famosos 6, reforzando la expectativa en torno al elenco. La producción del programa destacó la incorporación de figuras con fuerte presencia en el entorno digital, una estrategia orientada a ampliar el alcance entre audiencias jóvenes.

Su relación con Nodal y Ángela Aguilar

La confirmación del influencer desató una oleada de comentarios en redes sociales. En plataformas como X, anteriormente Twitter, circularon memes y publicaciones irónicas que cuestionaron su inclusión en el reality. Entre los mensajes más difundidos apareció la frase “Solo votará por ti Ángela Aguilar”, en referencia a la reciente polémica relacionada con la cantante y Christian Nodal.

Varios usuarios señalaron que la elección de Kunno responde al impacto mediático que genera en internet, más que a una trayectoria dentro del medio televisivo tradicional. Esta decisión ha dividido opiniones y provocado debates sobre los criterios de selección de los participantes.

Además, su ingreso al programa ha dado pie a especulaciones sobre los temas que podrían abordarse durante la convivencia. Algunos internautas sugirieron que el influencer podría referirse a la supuesta rtpu entre Nodal y Ángela Aguilar, un asunto que ha dominado la conversación pública en semanas recientes.

Kunno, cuyo nombre real es Guillermo Kunno, alcanzó notoriedad en TikTok gracias a sus videos y a la llamada “caminata icónica”, lo que le permitió consolidar una amplia comunidad de seguidores. Su popularidad en redes sociales lo llevó a colaborar con marcas, artistas y a participar en distintos eventos del ámbito musical y televisivo.

A lo largo de su trayectoria digital, el influencer ha sabido mantener presencia mediática pese a las críticas, respaldado por una base sólida de seguidores. Su participación en La Casa de los Famosos se perfila como un elemento que podría generar conversación constante y posturas encontradas, un factor que la producción considera clave para mantener el interés del público.

La nueva temporada de La Casa de los Famosos 6 se estrenará el martes 17 de febrero a las 19:00 horas, tiempo del centro de Estados Unidos, con transmisión a través de Telemundo y la plataforma Peacock. El formato reunirá a celebridades de distintos ámbitos que convivirán bajo vigilancia constante, mientras el público decide su permanencia mediante votaciones.

