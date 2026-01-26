Stray Kids: The dominATE Experience , está a punto de llegar a cines mexicanos , filmado en uno de los recintos más imponentes de Estados Unidos al final de su gira, y diseñado para vivirse en formatos de cine premium.

Cadenas como Cinépolis y Cinemex ya anunciaron funciones especiales en distintos complejos del país. Aunque no se ha confirmado que esté en absolutamente todas las sucursales, sí se adelantó que habrá proyecciones en salas tradicionales y formatos premium como IMAX y ScreenX, pensados específicamente para esta producción.

¿Cuándo y dónde se estrena Stray Kids: The dominATE Experience en México?

The dominATE Experience se grabó durante dos fechas sold out en el SoFi Stadium de Los Ángeles, como parte del cierre del dominATE: Stray Kids World Tour, la gira que consolidó al grupo como uno de los actos más influyentes de la cuarta generación del K-pop.

El espectador podrá ver desde el backstage, los momentos previos al show, a la presión, al cansancio acumulado tras meses de gira, a la dinámica entre Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N cuando el show termina y la adrenalina baja.

El proyecto fue desarrollado junto a Live Nation Studios, con participación de Crosswalk y la distribución internacional de Universal Pictures.

La dirección está a cargo de Paul Dugdale, cineasta con premios BAFTA y Emmy , responsable de producciones como Adele: One Night Only y Taylor Swift: Reputation Stadium Tour.

El repertorio incluye algunos de los temas más representativos del grupo, como: “Thunderous”, “LALALALA” o “Lose My Breath”.

La película llegará a salas de cine en México a partir del 5 de febrero de 2026 , con distribución de Universal Pictures.

El grupo Stray Kids surgió en 2017, bajo JYP Entertainment a través de un reality show. Debutaron oficialmente en marzo de 2018 y rápidamente se distinguieron por algo poco común en la industria del K-pop: son self-producing idols.

En múltiples ocasiones aparecieron en la lista Billboard 200 y han vendido más de 30 millones de álbumes alrededor del mundo.

