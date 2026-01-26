Si te gusta el cine español, las historias de drama, intriga y tipo road movie el filme Sirāt: Trance en el desierto es una opción para ver en la pantalla grande.

La historia se centra en Luis y su hijo Esteban, quienes llegan a una fiesta rave en medio de las montañas del sur de Marruecos. Buscan a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas interminables.

Rodeados de música electrónica y un tipo de libertad que desconocen, deciden seguir a un grupo de ravers a una fiesta que se celebrará en el desierto, donde esperan encontrar a la joven desaparecida.

La nueva película de Oliver Laxe, ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cannes, fue nominada al Golden Globe como Mejor Película Extranjera y aspira al Goya a la Mejor Película española.

Sirāt: Trance en el desierto

(Sirāt)

De Oliver Laxe.

Con Sergi López, Bruno Núñez, Stefania Gadda, Joshua Liam Herderson, Tonin Janvier, Richard ‘Bigui’ Bellamy.

España, 2025.

