Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 27 al 31 de enero

Aries

Esta semana te acompaña la carta del Diablo, que señala con claridad que ha llegado el momento de pasar de las ideas a la acción. Ya no es tiempo de dudar, sino de ejecutar tus planes y provocar los cambios positivos que necesitas. Recuerda que tu signo disfruta del buen vivir y de gastar, por lo que será fundamental que te enfoques en generar mayores ingresos y administrar mejor tus recursos.

Tauro

El Mago aparece en tu tarot como símbolo de poder personal y capacidad de manifestación. Esta carta anuncia soluciones a problemas recientes y abre un ciclo de buena fortuna. Es un llamado a confiar en ti, a sacar tu mejor versión y a ir por el triunfo. Se presentan días de mucho trabajo, con posibilidades de cambios de puesto o el inicio de nuevos proyectos.

Géminis

La Estrella ilumina tu camino y confirma que vas por la dirección correcta. Esta carta trae esperanza, suerte y te invita a dejar atrás el autosabotaje. Tu misión es ser auténtico y destacar por lo que eres. Procura pensar antes de actuar, ya que tu impulsividad podría meterte en aprietos. Semana de gran compromiso con el trabajo y los estudios.

Cáncer

La Rueda de la Fortuna marca el cierre de una etapa y el inicio de otra completamente nueva. Es una oportunidad para reinventarte, empezar desde cero y avanzar con más fuerza hacia tus metas. Tus pensamientos serán clave, así que mantén una actitud positiva y confía en el proceso de cambio que estás viviendo.

Leo

El As de Oros anuncia un momento ideal para concretar tus objetivos. Es tiempo de actuar y no quedarte solo en planes. Esta carta promete un nuevo comienzo, pero antes será necesario limpiar tu entorno de todo lo negativo y tomar decisiones más sabias que te permitan construir una vida más estable y satisfactoria.

Virgo

El Loco señala una semana de energías inestables a tu alrededor. Por eso, se recomienda actuar con cautela y no tomar decisiones importantes sin analizarlas bien. Evita involucrarte en chismes o dar opiniones innecesarias, ya que podrías meterte en complicaciones que se pueden evitar.

Libra

El Carruaje indica que la buena suerte está de tu lado y que debes aprovecharla sin dudar. Es un excelente momento para impulsar cambios laborales, mejorar tu situación económica o retomar estudios. No pierdas tiempo y mantén una mentalidad ganadora: recuerda que nada ni nadie puede detenerte cuando tienes un objetivo claro.

Escorpión

La Torre te habla de la necesidad de construir bases sólidas para tu futuro. Es momento de pensar en formar un patrimonio, ya sea una casa, un coche o una inversión importante. Esto te dará mayor sensación de seguridad y estabilidad, algo fundamental para tu signo y para tu crecimiento personal.

Sagitario

La Templanza te pide calma y serenidad. Todo se irá acomodando, pero es importante no caer en la desesperación. Tu fortaleza mental es una de tus grandes virtudes y te ayudará a resolver cualquier situación, siempre y cuando actúes con paciencia y equilibrio.

Capricornio

El Emperador representa tu esencia: liderazgo, inteligencia y capacidad para resolver cualquier problema. Sin embargo, esta carta también te recuerda trabajar en tu carácter y controlar los impulsos, ya que las palabras pueden herir más de lo que imaginas. El equilibrio emocional será clave para alcanzar tus metas en este nuevo ciclo.

Acuario

El Sol aparece como una señal muy poderosa de éxito, abundancia y expansión. Junto a tu signo, crea una combinación perfecta para atraer prosperidad. Es momento de buscar nuevos horizontes y dejar atrás lo que ya no suma. Este es un año en el que puedes convertirte en protagonista y lograr todo lo que te propongas.

Piscis

El Mundo anuncia una etapa de crecimiento, aprendizaje y logros. Prepárate para recibir nuevas oportunidades profesionales, ya que la combinación de conocimiento y buena suerte te llevará al éxito. Solo cuida no caer en chismes o comentarios negativos dentro de tu entorno laboral.

Con información de Mhoni Vidente

MF