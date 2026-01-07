Kleber Mendonça recibe premio en alfombra roja de Critics Choice Awards y se viraliza

La entrega del premio a Mejor Película Internacional en la más reciente edición de los Critics Choice Awards generó una amplia conversación incluso antes de que iniciara la transmisión oficial de la gala. El reconocimiento fue concedido a “El agente secreto”, una producción brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho, pero el anuncio no se realizó desde el escenario principal, sino durante la alfombra roja, una decisión que despertó reacciones encontradas entre el público.

La explicación por parte de la organización estuvo relacionada con ajustes en el formato del evento. Este año, la ceremonia incluyó un total de 45 categorías (24 dedicadas al cine y 21 a la televisión), lo que llevó a los responsables a anunciar varios premios fuera de la transmisión en vivo. Dentro de esta reorganización, la categoría de "Mejor Película Internacional" quedó fuera de la entrega en escenario.

El momento del anuncio tomó por sorpresa al equipo de la cinta. Mientras desfilaban frente a medios y fotógrafos, la conductora del evento informó directamente a Mendonça Filho sobre el galardón y le entregó la estatuilla. El director reaccionó con visible asombro, una escena que fue grabada y rápidamente compartida en redes sociales, donde se convirtió en uno de los episodios más comentados de la noche.

Durante la emisión televisiva del domingo, el premio no fue presentado formalmente ante el público, sino únicamente mencionado junto a otros reconocimientos técnicos. Esta ausencia reforzó el descontento de algunos espectadores, quienes consideraron que la categoría no recibió el espacio que esperaban dentro del desarrollo de la gala.

La controversia no estuvo relacionada con el resultado del premio, sino con la manera en que se comunicó. Para numerosos usuarios, anunciar el galardón fuera del escenario principal restó visibilidad a una distinción considerada relevante en el contexto del cine internacional. Otros señalaron que este tipo de decisiones refuerzan la idea de que ciertas categorías quedan en segundo plano frente a los premios principales.

Tras el cierre de la ceremonia, Kleber Mendonça Filho reapareció acompañado del protagonista de “El agente secreto” en uno de los segmentos finales del evento. Ambos hicieron referencia al reconocimiento de manera relajada, integrando el premio al cierre oficial de la gala y validando públicamente la distinción obtenida.

Las reacciones posteriores reflejaron posturas divididas. Mientras algunos cuestionaron la forma de la entrega, otros defendieron que las limitaciones de tiempo en la transmisión televisiva obligan a tomar este tipo de decisiones. El episodio reavivó el debate sobre la jerarquía de los premios y el lugar que ocupa el cine internacional en las grandes ceremonias de la industria estadounidense.

Kleber Mendonça bromea en el escenario

Moura y Kleber Mendonça Filho subieron al escenario en los Critics Choice Awards después de ganar la Mejor Película Internacional con "El Agente Secreto" para presentar la categoría de Mejor Película, y el estudio no perdió la oportunidad de lanzar una crítica en forma de broma.

