¡Atención cinéfilos! Cinépolis comienza este 2026 con las mejores historias que llegan a la pantalla grande el próximo jueves 8 de enero, por un lado el talento mexicano de primera te hará pasar una tarde llena de diversión y comedia, mientras que por el otro lado, en el otro extremo del mundo llega una cinta coreana de acción que te mantendrá pegado a tu asiento.

Prepara tus palomitas y acompañamos a descubrir lo mejor del entretenimiento en las salas de Cinépolis.

Te recomendamos: Conoce los estrenos de HBO Max del 5 al 11 de enero

La profecía: Lector omnisciente

Lo que comenzó como una oscura novela web terminó por convertirse en una inquietante realidad. Kim Dok-ja, un joven lector común, se ve atrapado en el escenario apocalíptico de “Tres maneras de sobrevivir al apocalipsis", una historia que siguió durante más de una década y cuyo desenlace lo dejó profundamente inconforme.

Tras expresar su frustración directamente al autor, calificando la obra como “la peor novela”, el mundo ficticio cobra vida de forma inesperada. De pronto, las reglas del apocalipsis dejan de ser solo palabras y el protagonista todopoderoso de la historia, Yoo Jung-hyeok, aparece frente a Kim, marcando el inicio de una lucha por la supervivencia.

Con un conocimiento privilegiado sobre los eventos que están por venir, Kim se convierte en una pieza clave para enfrentar el caos. Junto a otros sobrevivientes, intenta cambiar el destino escrito y construir un nuevo final, en una historia donde la ficción, la desesperación y la voluntad de reescribir el futuro se entrelazan.

Lee también: Cintas que podrían ser nominadas a Mejor Película Internacional en los Oscar

Un hombre por semana

Protagonizada por Ana de la Reguera, quien da vida a Mónica, una mujer recién divorciada que decide enfrentarse, sin certezas y con muchas dudas, al complicado mundo de las citas, en un intento por reconstruir su vida personal, se adentra en un escenario tan caótico como sorprendente.

Lo que Mónica no anticipa es la magnitud del llamado “mercado del amor”: una oferta tan amplia que le permite conocer a un hombre distinto cada semana. Entre encuentros, desencuentros y situaciones inesperadas, la historia retrata con humor y honestidad los retos de volver a empezar.

Otros estrenos de Cinépolis del 8 de enero de 2026

Primate

La noche del espantapájaros

Moon: Mi amigo el panda

Familia en renta

El beso de la mujer araña

Conoce los grandes beneficios de la tarjeta Círculo INFORMADOR

Finalmente, recuerda que con la tarjeta Círculo INFORMADOR puedes disfrutar de la magia de Cinépolis con hasta un 49 por ciento de descuento en salas tradicionales y VIP en todo momento, así como beneficios adicionales en la dulcería.

Para ello necesitarás seguir los siguientes pasos:

1-Selecciona Obtener mi folio. 2- Da clic en Usar beneficio. 3-Elige tu cine favorito. 4-Compra tus folios. 5- Redime en taquilla y disfruta tu película.

¿Qué esperas para obtener tu tarjeta del Círculo INFORMADOR? Con ella podrás obtener otros grandes beneficios en restaurantes, cafés, compras, viajes, hoteles, cines, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas y establecimientos más.

NA