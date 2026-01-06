El nombre de Melissa Barrera ha comenzado a resonar con fuerza entre los seguidores del universo cinematográfico de DC, luego de que el actor y guionista Simu Liu sugiriera públicamente que la actriz mexicana podría encajar en el papel de Wonder Woman. La recomendación surgió tras la experiencia laboral que ambos compartieron en la serie de espionaje The Copenhagen Test, donde Liu quedó impresionado por el desempeño físico y profesional de Barrera.

El comentario del actor canadiense reactivó el debate en torno al futuro del emblemático personaje, especialmente después del cierre de la etapa interpretada por la actriz, productora y modelo israelí Gal Gadot. Para Liu, el potencial de Barrera va más allá de lo interpretativo y se sustenta en su compromiso durante el rodaje.

“Hubo un par de momentos durante el entrenamiento de acrobacias en los que pensé: ‘Eso es muy al estilo Wonder Woman’. Solo lo dejo caer. No sé quién esté viendo o escuchando esto, pero creo que ella es una auténtica ‘badass’ y lo más importante es que se dedica al trabajo. Se esfuerza al máximo. (...) Pongamos ese casting de Wonder Woman ahí fuera, en el mundo”, afirmó Simu Liu.

Durante la producción de la serie, el intérprete destacó la capacidad de la actriz regiomontana para enfrentar exigentes rutinas de combate y preparación física, señalando que su nivel de determinación no es habitual, incluso en proyectos de gran presupuesto. Según declaraciones previas, ambos compartieron largas jornadas marcadas por el cansancio y las exigencias físicas, pero coincidieron en la importancia de mantener el ritmo de trabajo, lo que fortaleció su vínculo profesional y el resultado final de la producción.

Ella es Melissa Barrera

La trayectoria de Melissa Barrera Martínez comenzó en Monterrey, Nuevo León, donde nació el 4 de julio de 1990. Su primer acercamiento relevante a los medios ocurrió en el reality musical La Academia, espacio en el que mostró sus habilidades vocales. Posteriormente, desarrolló su carrera en la televisión mexicana con participaciones en producciones como Siempre tuya Acapulco y Tanto amor.

El reconocimiento internacional llegó con su papel de Lyn Hernández en la serie Vida (2018–2020), producida por Starz, una actuación que la posicionó como una figura destacada de la representación latina en la televisión estadounidense. Más tarde, consolidó su proyección con In the Heights (2021), dirigida por Jon M. Chu, donde interpretó a Vanessa.

En años recientes, Barrera ganó mayor visibilidad al protagonizar Scream (2022) y Scream VI (2023), encarnando a Sam Carpenter, personaje central en la etapa más reciente de la reconocida franquicia de terror. Esta suma de trabajos, junto con el respaldo público de Simu Liu, ha colocado su nombre entre los más mencionados para asumir el rol de Wonder Woman en una eventual reconfiguración del universo DC.

Wonder Woman, símbolo de la cultura popular

Wonder Woman, cuyo nombre real es Diana Prince, es una superheroína creada en 1941 por William Moulton Marston para DC Comics. Se trata de una princesa amazona proveniente de la isla de Themyscira, entrenada como guerrera y poseedora de habilidades sobrehumanas. Su misión se centra en la defensa de la justicia, la paz y la igualdad.

Entre sus principales atributos destacan la fuerza, la agilidad y la capacidad de volar, además del uso de elementos emblemáticos como el Lazo de la Verdad, los brazaletes indestructibles y el escudo. Con el paso de las décadas, Wonder Woman se ha consolidado como un ícono feminista y una de las figuras más representativas de la cultura pop a nivel mundial.

