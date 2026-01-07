Intermoda refuerza la industria nacional con el sello Hecho en México

Con un incremento del 30 por ciento en el preregistro de expositores, más de 26 mil 700 compradores especializados en su edición anterior, mil 550 stands comercializados, mil marcas participantes, 40 mil metros cuadrados de exhibición, presencia de 24 estados de la República y 11 países expositores, Intermoda se prepara para celebrar su edición 84 del 20 al 23 de enero en Expo Guadalajara, con una apuesta central por fortalecer a la industria nacional a través de la alianza con el programa Hecho en México.

La edición previa rompió récords de participación y colocó a la feria como un espacio exclusivamente enfocado al negocio especializado. Para esta ocasión, la expectativa es superar las cifras alcanzadas y consolidar a Intermoda como un punto de referencia regional para la fabricación, el diseño, la proveeduría y la comercialización del vestir, el calzado, el textil y los accesorios.

Jorge Castellanos, presidente de Intermoda, explicó que la nueva edición parte de un trabajo orientado a ampliar el valor para expositores y compradores, con un énfasis específico en la producción nacional. “En este concepto nos complace anunciar la alianza con el programa Hecho en México, impulsado por la Secretaría de Economía, la cual permitirá que los expositores con productos fabricados o ensamblados en nuestro país puedan tener el distintivo oficial que acredita su origen”, señaló.

El acuerdo permitirá que las empresas participantes identifiquen sus productos con el sello oficial, reforzando su visibilidad dentro de la feria y ante compradores nacionales e internacionales. Castellanos subrayó que esta colaboración responde a un contexto en el que la industria mexicana busca consolidar sus cadenas de suministro locales y posicionar el valor agregado de lo producido en el país. “Intermoda y la Secretaría de Economía refuerzan su trabajo conjunto en favor del desarrollo económico, la calidad, el talento y la innovación mexicana”, afirmó.

Jorge Castellanos, presidente de Intermoda, explicó que la nueva edición busca poner un énfasis específico en la producción nacional. ESPECIAL

Desde el ámbito estatal, Laura Romero Zueck encargada de la Dirección General de Comercio Exterior de Jalisco, destacó la relevancia de Intermoda como escaparate internacional. “Es uno de los eventos más importantes para la atracción de todo el ecosistema del vestir, del calzado y de los accesorios. Se ha convertido cada año en algo que nos vende en el mundo”, dijo. Añadió que la presencia de compradores internacionales posiciona a Jalisco como un destino para hacer negocios, más allá del turismo, y genera condiciones para inversión, maquila y proveeduría.

El impacto económico del evento también se refleja en la derrama para la ciudad. De acuerdo con Gustavo Stauffer, Director General de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC) cada edición genera alrededor de 500 millones de pesos en actividad turística. “Más allá de la derrama, Intermoda es un ejemplo en la industria de reuniones por lo que se ha hecho en materia de sustentabilidad”, apuntó, al recordar que el caso del evento ha sido presentado en foros internacionales como referencia.

Para la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, la coyuntura actual representa una oportunidad para el sector. Julián de la Torre del Río, vicepresidente de Canaive Guadalajara, señaló que el contexto geopolítico y las medidas arancelarias recientes abren un espacio para fortalecer la producción nacional. “Es el momento de que la industria mexicana aproveche estas oportunidades para consolidar cadenas de suministro locales y dar mayor representatividad al textil nacional”, sostuvo.

Las cifras del sector en Jalisco respaldan esta visión. De acuerdo con datos de Canaive, en el estado operan 923 empresas del vestido, que generan alrededor de 19 mil 500 empleos y una facturación cercana a 180 mil millones de pesos. Sin embargo, el dirigente reconoció retos importantes, como la entrada de producto ilegal valuado en aproximadamente 5 mil millones de pesos, así como la necesidad de inversión en innovación tecnológica para elevar la competitividad frente a mercados asiáticos.

En este escenario, la alianza con Hecho en México se plantea como un mecanismo para reforzar la visibilidad de las empresas nacionales. Adilene Navarro, coordinadora del Corredor Económico del Bienestar en Jalisco, explicó que el programa no se limita al uso del distintivo. “Se trata de visibilizar y potenciar lo que hacemos en México, no solamente aquí, sino también a nivel internacional”, afirmó. Detalló que las empresas certificadas pueden acceder a convenios con plataformas de comercio electrónico, cadenas comerciales y servicios logísticos, así como a procesos de capacitación en temas administrativos, tecnológicos y de exportación.

Navarro precisó que el trámite para obtener el distintivo es gratuito, se realiza de manera electrónica y tiene una duración aproximada de 10 días hábiles. Entre los requisitos se encuentra la constitución legal de la empresa y la producción en México, ya sea con insumos nacionales o importados. “El certificado autoriza el uso del distintivo en productos, etiquetas y publicidad. La idea es que lo aprovechen y lo presuman”, indicó.

La alianza con Hecho en México se plantea como un mecanismo para reforzar la visibilidad de las empresas nacionales, el trámite para las marcas será gratuito. ESPECIAL

La estructura de Intermoda para esta edición contempla 12 pabellones que abarcan todo el sector moda, además de espacios de networking, módulos de información y recorridos diseñados para facilitar el contacto entre compradores y expositores. Ernesto Hernández, director general del evento, explicó que se implementará una “red carpet” que guiará a los compradores a lo largo de la feria y conectará la oferta comercial con nuevas propuestas y herramientas de negocio.

Uno de los focos será el pabellón Trending, orientado a dar visibilidad a marcas de diseño y propuestas de autor, así como el pabellón ubicado en el ingreso principal. Ambos contarán con activaciones de pasarela que complementan el programa central de Fashion Space. En total, se realizarán 15 pasarelas en el escenario principal, además de nueve activaciones adicionales vinculadas a marcas emergentes.

Castellanos subrayó que el impulso al diseño nacional incluye apoyos directos a emprendedores. “Estamos subsidiando el valor del stand en un 50 por ciento para empresarios que están empezando y no cuentan con el capital necesario”, explicó. Los espacios se ofrecen en formato llave en mano, con infraestructura lista para exhibir, con el objetivo de reducir barreras de entrada y ampliar la participación de nuevas marcas.

Desde la experiencia de los expositores, Diego Alonso Pérez, de la marca Maco & Co., destacó la continuidad del evento como plataforma de crecimiento. “Intermoda no solo es un evento, es una plataforma que me ha acompañado a lo largo de todos estos años y que genera oportunidades reales”, señaló, al referir que su participación le ha permitido acceder a mercados como Estados Unidos y Canadá.

