La Copa del Mundo y los estrenos de Hollywood coinciden en fechas clave del verano, pero la industria cinematográfica mexicana asegura que los blockbusters mantendrán su público, aun cuando la selección juegue.

Sin duda, el verano de 2026 promete ser un mes de intensa competencia por la atención del público mexicano, pues la Copa del Mundo de Futbol coincidirá con el periodo de mayor actividad de la industria cinematográfica. La combinación de partidos vespertinos y nocturnos y los estrenos de grandes producciones de Hollywood plantean un escenario único para exhibidores, distribuidores y productores locales.

La Copa del Mundo, que se celebrará del 11 de junio al 16 de julio, tendrá como una de sus tres sedes a México y concentrará la mirada de millones de aficionados. Los horarios de los encuentros fueron pensados para atraer audiencias internacionales, pero coinciden con los momentos del día en que tradicionalmente los cines registran mayor asistencia. Esto plantea el dilema de cómo mantener la afluencia a las salas de cine mientras los fanáticos siguen los encuentros en tiempo real.

Según la programación oficial, los lanzamientos de películas tentativamente taquilleras se empalmarán con la competencia deportiva. Entre ellas destacan “Supergirl: Woman of Tomorrow”, la versión live action de “Moana” y la esperada entrega de “Amos del Universo”. El calendario plantea un desafío evidente: ¿podrán estas cintas atraer público en días en los que la selección nacional esté en la cancha?

Mauricio Durán, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), que agrupa a exhibidores, distribuidores, productores y prestadores de servicios en México, sostiene que la industria no debe alterar su programación habitual. “El Mundial no debe ser motivo de cambio de operatividad. Sí hemos registrado afectaciones por eventos deportivos, lluvias o marchas, pero solo en los días en que juega México se registra un descenso puntual en la asistencia”, comenta.

Durán explica que, de acuerdo con el calendario oficial, la selección mexicana será la encargada de inaugurar el Mundial el jueves 11 de junio a las 15:00 horas, enfrentando al rival que defina la FIFA. Posteriormente, jugará contra Corea del Sur el 18 de junio a las 21:00 horas, y su último partido de fase de grupos se llevará a cabo el 24 de junio, también en horario nocturno, contra un rival por definir. “Habrá por lo menos tres partidos que impactarán la asistencia, pero nada más”, afirma Durán, subrayando que no se puede pensar en frenar estrenos por la competencia deportiva porque, en términos generales, “al final hay mucho público disponible”.

El ejecutivo recuerda que la coincidencia entre grandes eventos deportivos y estrenos cinematográficos no es nueva. Durante la Copa del Mundo de 1994, que se realizó en Estados Unidos, el estreno de “El Rey León” se mantuvo sólido, y cuatro años después, en Francia, un “Spiderman” logró altos ingresos en taquilla a pesar de la justa futbolística. “Sabemos que el Mundial es en México, pero eso no va a cambiar ningún estreno. En 2026 esperamos al menos ocho grandes títulos en cartelera”, asegura.

La combinación de Mundial y cine no solo plantea un reto de programación, sino también una oportunidad de atraer a diferentes públicos. Los cines podrían ajustar funciones y horarios, mientras que los fanáticos del futbol podrían combinar su afición con el entretenimiento cinematográfico. La experiencia pasada indica que el público tiene capacidad para atender ambos frentes, especialmente si los horarios de los partidos y los estrenos están claramente coordinados.

Para los distribuidores, la clave será mantener la oferta atractiva. Películas de acción, animación y superhéroes tienden a tener público amplio, incluso durante grandes eventos deportivos. Además, la industria confía en la fidelidad de los espectadores habituales y en la capacidad de las franquicias para generar expectativa suficiente como para atraer al público, independientemente del calendario futbolístico.

El verano de 2026 también servirá como prueba para evaluar cómo se comporta la audiencia en un escenario de doble competencia mediática. La combinación de un Mundial con partidos programados en horarios clave y la llegada de grandes títulos al cine permitirá a la industria medir la reacción del público y ajustar estrategias para futuras temporadas de verano.

En síntesis, aunque el Mundial 2026 representará un desafío puntual para la asistencia a salas de cine, los ejecutivos confían en que la industria cinematográfica mantendrá su dinamismo habitual. Los estrenos de películas taquilleras y la pasión por el futbol convivirán durante más de un mes, ofreciendo a los espectadores múltiples opciones de entretenimiento y reafirmando la resiliencia de un mercado que ha aprendido a combinar grandes eventos deportivos con éxitos de taquilla.

Con información de El Universal

CT