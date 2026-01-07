Cinemex se luce este jueves 8 de enero con dos estrenos

La cartelera de Cinemex se renueva este jueves 8 de enero con dos estrenos que apuestan por emociones muy distintas, pero igualmente intensas.

Por un lado, un drama cargado de simbolismo, esperanza y resistencia en medio de un contexto político opresivo; por el otro, una entrañable aventura familiar que celebra la amistad, el descubrimiento y el poder de los vínculos inesperados.

Con estos dos estrenos, Cinemex ofrece una combinación perfecta entre cine emotivo, historias humanas y aventuras que prometen conquistar tanto a quienes buscan una experiencia profunda como a quienes prefieren una opción para disfrutar en familia.

Te compartimos los estrenos en Cinemex este jueves 8 de enero:

El Beso de la Mujer Araña

Ambientada en la Argentina de 1983, en los últimos años de la dictadura, esta película protagonizada por Jennifer López, Tonatiuh y Diego Luna se centra en la historia de dos hombres que comparten una celda en prisión.

En medio del encierro y la represión, uno de ellos comienza a relatarle al otro la trama de su película favorita: una fantasía protagonizada por una mujer que intenta escapar de una leyenda que la persigue.

A través de estos relatos, ambos transforman su pequeño y hostil espacio en un refugio imaginario donde surgen la esperanza, la empatía y una conexión profunda, mientras buscan una forma de liberarse no solo de los barrotes, sino también del miedo y la desesperanza.

Moon, Mi Amigo El Panda

Dirigida por Gilles de Maistre, esta cinta cuenta la historia de Tien, un niño de doce años que es enviado a vivir con su abuela tras tener problemas en la escuela. Alejado de la ciudad, en las montañas de China, su vida da un giro inesperado cuando entabla una amistad secreta con un panda al que decide llamar Moon.

Lo que comienza como un encuentro fortuito se convierte en una aventura que marcará para siempre su forma de ver el mundo, fortaleciendo los lazos familiares y enseñándole el valor de la naturaleza, la amistad y el crecimiento personal.

Otros estrenos:

Un Hombre Por Semana

El mundo de Hans Zimmer: Una nueva dimensión

Familia En Renta

Astrósfera

Primate

Descubre todo lo que puedes disfrutar con la tarjeta Círculo INFORMADOR

Si eres fan del cine y de los buenos descuentos, la tarjeta Círculo INFORMADOR es para ti. Con ella puedes vivir la experiencia Cinemex con hasta 49% de descuento en entradas para salas tradicionales y VIP, ¡en cualquier momento! Además, obtienes promociones especiales en la dulcería para que no falten las palomitas.

¿Quieres empezar a disfrutarla? Solo sigue estos pasos:

Haz clic en “Obtener mi folio”. Luego selecciona “Usar beneficio”. Elige Cinemex. Compra tus folios. Canjea en taquilla y prepárate para disfrutar tu película.

Pero eso no es todo: con tu tarjeta también accedes a beneficios exclusivos en restaurantes, cafeterías, tiendas, hoteles, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas.

MF