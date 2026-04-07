Este lunes 6 de abril, la creadora de contenido, Stefanny Loaiza, desmintió las declaraciones realizadas anteriormente por su hermana , Kimberly Loaiza, y su cuñado Juan de Dios Pantoja, en relación a los gastos médicos de su madre, María de los Ángeles, quien permanece hospitalizada desde meses atrás.

¿Cómo comenzó el conflicto familiar?

El sábado 4 de abril Juan de Dios Pantoja publicó un video junto a Kimberly y sus dos hijos, Kima Sofía y Juan de Dios, con el propósito de aclarar las polémicas que envuelven a la familia “Jukilop”: desde la polémica de su hermano, César Pantoja, hasta la ausencia de Kim en los cuidados de su madre enferma.

En el video aseguraron que Kim estaba contribuyendo a los gastos médicos de la hospitalización de su madre, aportando la mayor parte del dinero requerido, lo que fue desmentido por la hermana menor de la cantante a través de un video en su canal oficial de YouTube.

Estas aclaraciones surgieron luego de que diversos seguidores cuestionaran la ausencia de Kimberly en el proceso de recuperación de su madre , pues mientras Steff compartía en redes los cuidados médicos como parte su rutina diaria, su hermana publicaba fotografías de sus vacaciones en familia.

En respuesta, Kimberly explicó que no ha podido visitarla debido a un proceso migratorio y sus responsabilidades como madre. "La gente piensa que porque no estoy allá no me importa mi mamá, pero realmente nadie sabe cómo yo estoy viviendo este proceso", se excusó.

Steff Loaiza arremete contra JD Pantoja

En el video titulado "Para Juan de Dios Pantoja", la creadora de contenido explicó que a pesar de que su hermana mayor había acordado aportar el 50% de todos los gastos, no se había cumplido esa promesa debido al supuesto control de su cuñado , calificando la situación como injusta y dolorosa.

Además, cuestionó la imagen pública de "padre proveedor" que el cantante mexicano presume mantener frente a sus seguidores en sus redes sociales. "Me da mucho coraje que digas que eres un hombre proveedor porque dependes totalmente de tu esposa, la verdad", sentenció.

También mencionó que, durante un accidente que sufrió su padre, Eduardo Loaiza, el año pasado, Juan de Dios le habría cobrado a su madre el dinero invertido en los gastos médicos.

Para respaldar sus palabras, la creadora de contenido realizó una llamada al hospital y a uno de los doce doctores que manejan la recuperación de su madre, quienes afirmaron que el 50% de los gastos no fueron cubiertos por Kim, pues solo había realizado un abono de 25 mil pesos cuando la deuda con el hospital es de una cantidad millonaria.

De igual manera, la influencer detalló que estos gastos no solo implican el costo del recinto médico, sino también los honorarios de los doctores y especialistas, los materiales de curación e higiene, así como algunas bolsas de sangre. "Yo mi parte ya la di, 2 millones y medio", reveló su padre.

Por otro lado, la creadora de contenido señaló a su hermana de poner condiciones para aportar dinero, impuestas por la manipulación de su cuñado. "No hay dinero que te alcance para la vida de una persona... pero es el corazón de cada persona, se entiende y se agradece", añadió.

Finalmente, Steff Loaiza acusó a Pantoja de manipular a su hermana para alejarse de su núcleo familiar, además de chantajear a sus padres con no ver a sus nietos. "Si le decimos algo no la vemos, la desaparece, le borra los mensajes... la tiene literalmente en una burbuja", instó.

Puedes ver el video completo de Stefanny Loaiza aquí:

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