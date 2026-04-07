Amanda Bynes está lista para dejar los escándalos y regresar al mundo del espectáculo, solo que no retomará su carrera como actriz, sino que debutará en la música.

En los últimos años Bynes ha estado en el centro de la polémica, no solo por sus transformaciones físicas, también por los problemas de adicción y salud mental que la mantuvieron alejada del ojo público.

Sin embargo, y de acuerdo con información publicada por TMZ, la exestrella de Nickelodeon busca darle un giro a su vida, por lo que ya firmó su primer contrato como solista.

Amanda Bynes lanzará su primer sencillo

Según el medio estadounidense, la protagonista de películas como Lo que una chica quiere, se unió a Create Music Group para lanzar su primer sencillo que llevará como título "Girlfriend".

La disquera reveló al portal que el tema saldrá a la luz este próximo 10 de abril y que contará con la participación de Fenix Flexin, integrante del dúo de hip-hop Sherlin Mafia.

"Es un tema pegadizo. Está diseñado para ser escuchado repetidamente y tener gran atractivo en las listas de reproducción", dijo Create Music Group al medio.

Amanda, por su parte, aún no ha hecho ninguna declaración pública sobre su nueva faceta como artista, aunque, en publicaciones de su cuenta oficial de Instagram, posteó sobre el lanzamiento de su canción.

Además, el sello Create Music Group realizó una publicación en la que le dan la bienvenida a su nueva familia discográfica.

Por su parte, usuarios de redes sociales y fanáticos de la actriz ya le han expresado su apoyo y hasta le auguran gran éxito.

"Todos te apoyamos Amanda", "¡Vamos Amanda! Mereces cumplir tus sueños", "No podemos esperar por oír tu música", son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.

¿Quién es Amanda Bynes?

Bynes saltó a la fama como estrella infantil en series como All That y The Amanda Show y, posteriormente, dio el salto a la pantalla grande. La actriz fue una de las figuras más influyentes dentro de la cultura pop de los 2000. Sin embargo, en junio del 2010, y tras varios escándalos, anunció su retiro de la actuación con apenas 24 años.

Tras su retiro, Amanda se vio en vuelta en varias polémicas por conducir alcoholizada, posesión de marihuana, abuso de sustancias y diferentes problemas de salud mental, razón por la que su madre solicitó la tutela temporal de la actriz y se le fue concedida. En 2018 fue diagnosticada con trastorno bipolar y esquizofrenia y fue internada en hospitales psiquiátricos en más de una ocasión.

El resurgimiento de su carrera causa mucha expectativa, pues varios artistas con un pasado tumultuoso han tenido un regreso triunfal a la industria de entretenimiento. El lanzamiento de su sencillo podría marcar un punto decisivo dentro de su vida profesional y contribuir a su legado como ícono de la cultura pop.

Con información de SUN.

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