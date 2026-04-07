El caso de la detención de Alberto del Río, conocido como “El Patrón”, por una presunta agresión contra su esposa en San Luis Potosí, ha generado atención pública no solo por el hecho en sí, sino también por la identidad de su pareja, Mary Carmen Rodríguez Lucero, quien ha mantenido presencia tanto en el ámbito deportivo como en redes sociales.

De acuerdo con los reportes disponibles, el incidente ocurrió el 6 de abril de 2026 en el fraccionamiento Lomas del Tec. La víctima solicitó apoyo a través del número de emergencias 911 tras presentar golpes en rostro y brazos. Posteriormente, autoridades confirmaron la detención de José Alberto Rodríguez Chucuan, nombre real del luchador, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado en San Luis Potosí. Asimismo, se informó que la mujer fue localizada con lesiones visibles y permanece bajo atención médica y protección legal.

Antecedentes y situación actual

Tras darse a conocer el caso, también se recordó que no sería la primera vez que el luchador enfrenta señalamientos de este tipo. En 2018 fue arrestado en Estados Unidos por violencia familiar contra su entonces pareja, la también luchadora Saraya-Jade Bevis. Años después, en 2020, enfrentó acusaciones por abuso sexual en Texas, de las cuales fue absuelto posteriormente por falta de pruebas.

En el contexto actual, en México, las sanciones por el delito de violencia familiar pueden ir de uno a siete años de prisión. En caso de que se tipifique como lesiones agravadas por razón de género, la pena podría alcanzar hasta 20 años, de acuerdo con la legislación estatal vigente.

Por otra parte, la periodista Flor Rubio dio a conocer que semanas antes del incidente ya existía un antecedente. Según su información, Mary Carmen habría enviado un mensaje solicitando ayuda, aunque posteriormente decidió no continuar con el proceso. En dicho texto se leía:

“Pasé por una situación con mi esposo, fue un impulso de mi parte, ya cambié de opinión. No quiero molestar ni hacer más grandes las cosas”.

Tras la difusión del caso, la propia Mary Carmen solicitó tiempo antes de emitir declaraciones, ya que actualmente se encuentra atendiendo procesos médicos y legales. Personas cercanas han confirmado que permanece bajo resguardo.

¿Quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero?

Mary Carmen Rodríguez Lucero, de 41 años y originaria de San Luis Potosí, ha destacado dentro del ciclismo de alto rendimiento a nivel local. Entre sus logros se encuentran participaciones en competencias como el Gran Premio Potosí 2024, el GFNY Monterrey 2023 y el GFNY Zapopan 2022, donde obtuvo el primer lugar en su categoría y el décimo sitio en la clasificación general femenil.

Además de su carrera deportiva, es madre de dos hijos y mantiene una actividad constante en redes sociales, particularmente en Instagram, donde comparte contenido relacionado con su vida personal y entrenamientos, acumulando más de 20 mil seguidores.

Relación con Alberto del Río

La historia entre Mary Carmen y el luchador tiene antecedentes desde la juventud, ya que fueron compañeros de escuela y mantuvieron una relación en esa etapa. Con el paso del tiempo, ambos siguieron caminos distintos y formaron matrimonios previos que concluyeron.

Años después retomaron el contacto y formalizaron su relación, acumulando hasta ahora tres años de matrimonio. Durante este periodo, compartieron públicamente diversos momentos, incluyendo viajes y actividades deportivas en lugares como Italia, Austria y Teotihuacán.

En redes sociales, Mary Carmen también mostró respaldo constante a su esposo, especialmente durante su participación en el reality show La Granja VIP, donde incluso le dedicó mensajes y felicitaciones públicas, además de invitar a sus seguidores a apoyarlo en sus proyectos.

En semanas recientes, algunas de sus publicaciones han cobrado relevancia tras el caso. En ellas, la deportista compartía reflexiones relacionadas con la fortaleza personal, la resiliencia y el valor propio.

Su última publicación, fechada el 9 de marzo, fue tomada en las inmediaciones del Museo Soumaya, acompañada de un mensaje que ha generado atención:

INSTAGRAM/carmenrl5

“Pero era un trabajo de equipo, tu caes yo te levanto, yo caigo tu me levantas . . . , sin embargo, cuando tu propio equipo es el que te derriba, ya no hay nada que hacer, hay luchas que no se pueden ganar y es ahí donde debes recoger toda tu fuerza, tu valentía y tu valor; y retirarte y regresar al camino de ti, redirigir tus pasos y apuntar el spotlight hacia a ti fácil? Pues no, no es nada fácil, porque cuesta dejar atrás los sueños, los momentos, los planes, los hijos . . . , pero ya has estado en este recorrido y sabes que Dios todo lo acomoda, que habrá algunos días más difíciles que otros, pero que lo que viene será siempre aún mejor. Yo confío en ti. 8M”.

La publicación se acompañaba de otras imágenes con frases como: “las mujeres no son centros de rehabilitación” y “Ora para que Dios siga quitando lo que no es para ti y revelándote lo que necesitas ver”.

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