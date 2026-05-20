El cantante tapatío Kike Jiménez atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Mientras prepara su presentación del próximo 22 de mayo en el Foro Atemporal con su tour “Nueva Piel”, el músico también comienza una nueva etapa como vocalista de Los Daniels, agrupación emblemática del rock mexicano que recientemente renovó su alineación tras la salida de Ismael Salcedo.

Con el lanzamiento de su sencillo “Tú” y una agenda dividida entre su faceta solista y la banda capitalina, el artista reconoce que vive meses intensos, aunque también profundamente satisfactorios.

“Kike Jiménez, el humano, está un poco sobreestimulado, pero muy agradecido. La neta sí estoy contento, emocionado por lo que viene y por lo que se está viviendo. Estoy disfrutando el proceso”, compartió en entrevista con EL INFORMADOR.

El cantante llega al Foro Atemporal con “Nueva Piel”

El concierto de “Nueva Piel” marcará un reencuentro con su público tapatío, ciudad que, asegura, representa mucho más que una parada dentro de la gira. Para él, tocar en Guadalajara implica regresar a casa y convivir con la gente que lo ha acompañado desde sus primeros años dentro de la música.

“Cada vez que vengo a Guadalajara, para mí es como una reunión familiar. Vamos a invitar a los compas, vamos a pasarla chido. Obviamente están los fans y todo el tema del show, pero para mí es una fiesta de celebración, de reunión con mi gente”, expresó.

La presentación se realizará en el Foro Atemporal a las 21:00 horas y contará con la participación de Somnia, banda originaria de Puebla, además de Miray, agrupación local. Kike adelantó que habrá invitados especiales durante la noche.

“Va a ser una noche larga, con mucha música y mucha propuesta. Tendré invitados especiales también durante el show y siento que será una noche muy especial”.

¿Cómo fue integrarse a Los Daniels?

Aunque el escenario solista continúa siendo una prioridad en su carrera, el cantante vive paralelamente una nueva experiencia artística tras convertirse en el nuevo vocalista de Los Daniels, banda formada en 2007 y actualmente integrada por Alfonso Díaz, Rasheed Durán, René Lugo y Charly Palomares.

La invitación, admite, llegó de forma inesperada.

“Yo alcancé a ver todo el bombardeo de información el año pasado cuando el ex vocalista tomó la decisión de salirse. Corte A: dos semanas después recibo un mensaje preguntándome si podía conectarme a un Zoom con Los Daniels. Tenían tres opciones de vocalista y yo era el número uno”.

Aunque conocía la trayectoria del grupo desde su adolescencia, Kike decidió tomarse el tiempo necesario antes de aceptar.

“Sí era una banda que escuchaba cuando estaba en la prepa, pero no los tenía tan presentes últimamente. Cuando volví a escuchar la música, dije: ‘sí, me vi haciendo algo con ellos’. La respuesta fue positiva y empezamos a trabajar música a distancia”.

Desde entonces, la agrupación ya lanzó : "Sí,sencillos con esta nueva alineación y, asegura, la respuesta del público ha sido favorable.

“La gente reaccionó superchido. Suena muy bien. Son superbuena onda, nos llevamos superchido y hay mucho respeto y admiración de ambas partes”.

Kike considera que lo más importante ha sido encontrar una conexión real tanto en lo musical como en lo humano. El primer ensayo con la banda terminó por confirmar que existía química suficiente para construir una nueva etapa.

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“Me gusta mucho cómo hacen las cosas, la efectividad y el profesionalismo con el que manejan todo. Cuando me reuní con ellos, sí llegué pensando en llenar ciertos zapatos, pero también entendiendo que no iban a esperar exactamente lo mismo. Queríamos ponerle nuestro sazón”.

El resultado, asegura, fue inmediato. “El ensayo sonó brutal. Quedamos muy contentos con la primera sesión de composición y dijimos: ‘Aquí podríamos ser una máquina de hits’. Ellos tienen muchísimo bagaje y trayectoria, pero estamos en el mismo recorrido desde hace tiempo. Ahora, uniendo fuerzas, creo que sí podemos llegar bastante lejos”.

El músico también destacó el regreso de René Lugo y Charly Palomares a la agrupación, situación que, desde su perspectiva, ayudó a recuperar parte de la esencia original de la banda.

“Alcanzo a percibir una química muy bonita entre ellos a nivel trabajo, composición y en vivo. Se nota que llevan toda la vida tocando juntos”.

El músico mexicano se siente emocionado por esta nueva etapa demandante

Para el cantante, haber sido buscado por una banda con casi dos décadas de trayectoria representa también una validación al trabajo que ha realizado como artista independiente desde hace años.

“Sí es una palmadita en la espalda de decir: ‘Toda la piedra que se ha picado ha rendido frutos’. Pero yo lo veo más como un tercer brazo creativo. No era mi sueño entrar a una banda ya encarrilada, simplemente se dio la situación y me gustó cómo se siente”.

En medio de giras, nuevas canciones y agendas cada vez más demandantes, el músico reconoce que ha tenido que modificar hábitos para mantenerse enfocado física y emocionalmente.

“El ejercicio, la alimentación, dormir bien, meditar… trato de mantenerme fuerte y en el centro. Ya no estoy tanto de fiesta porque todos los días hay actividades importantes donde tienes que estar presente y enfocado”.

Consciente de que atraviesa una etapa decisiva, Kike Jiménez apuesta por mantener el equilibrio entre sus proyectos y disfrutar el momento que hoy vive dentro de la música mexicana.

“El juego se empieza a poner mejor y tienes que estar al nivel. Me siento tranquilo, enfocado y emocionado por lo que viene, tanto con mi camino solista como con Los Daniels. Queremos hacer ruido dentro y fuera del país”.

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OB