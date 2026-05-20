Kunno revela que tiene su propio cuarto en casa de Nodal y Ángela

Inti no es la única que tiene una habitación propia en casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Kunno, un gran amigo de la pareja, revela que él también cuenta con un cuarto acondicionado para cuando se queda en la casa del matrimonio , por lo que afirma que nunca se ha visto en la necesidad de conocer cómo es el interior de las piezas contiguas de la propiedad.

El influencer fue entrevistado por "Venga la alegría" -y otros miembros de la prensa-, sobre Nodal, cuando fue cuestionado acerca de si este ya había podido reunirse con su hija y de Cazzu.

Esto debido al video que el intérprete de regional compartió en sus redes, hace menos de 15 días, un video del interior del cuarto de Inti, justo en los días que Cazzu se encontraba ofreciendo conciertos en Texas, ciudad en donde reside con su esposa.

Esto dijo Kunno sobre Nodal como padre

Y si bien, Kunno no dio una respuesta concreta para esa pregunta, afirmó que Nodal es un padre responsable que se hace presente en la medida que las circunstancias actuales le permiten.

"Él como padre, al menos, ha sido partícipe en lo que puede".

El nombre de Ángela también salió a colación ya que, a propósito de Inti, los medios de comunicación se interesaron en conocer si la joven cantante tiene intenciones de convivir con la hija de su esposo.

Fue entonces que el influencer se limitó a hablar del corazón bondadoso de Ángela.

"Ángela es una persona llena de amor, al menos conmigo. Yo hablo desde mi experiencia que he tenido con esta persona, ella no tiene ningún problema con absolutamente nadie. Como siempre lo he dicho, la niña (Inti) no tiene absolutamente nada que ver con los problemas, nadie tenemos una familia perfecta", opinó.

¿El influencer tiene su propio cuarto en casa del matrimonio?

En cuanto a si ha visitado la habitación de Inti, mostrada por Nodal en redes, Kunno dijo que no y reveló que hasta él tiene un cuarto pensado para él en casa de la pareja.

"A mí me dejan en la mía (habitación), en la de Kunno. No entro a otras habitaciones, yo tengo mi habitación y no me meto a los otros cuartos", aclaró.

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