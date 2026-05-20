BTS regresa a Cinépolis y Cinemex: fecha, boletos y todo sobre la transmisión de Arirang en cines

Para todos los que se perdieron el show de “Arirang” en vivo o para quienes buscan revivir una de las noches más especiales, prepárense, porque los cines mexicanos volverán a recibir a BTS en una función especial programada para el mes de junio.

A semanas de la serie de conciertos que la banda surcoreana protagonizó en el Estadio GNP de la Ciudad de México, las y los ARMY del país reciben una noticia que una vez más los hará conectar con sus ídolos, pero ahora en la pantalla grande.

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Cinépolis y Cinemex confirmaron este miércoles, a través de sus medios oficiales, que la experiencia BTS Live Viewing llegará a sus salas de cine proyectando la transmisión del concierto de la agrupación en Busan.

No es la primera vez que el fandom recibe este tipo de experiencias en México, pues anteriormente también se transmitieron conciertos desde Corea del Sur y Japón, los cuales tuvieron una respuesta espectacular al reunir a cientos de seguidores para cantar y bailar juntos.

¿Cuándo se transmitirá el concierto de BTS en cines?

La proyección se llevará a cabo el próximo sábado 13 de junio en salas de Cinépolis y Cinemex. La transmisión se convertirá en un evento aún más especial para la banda y sus seguidores, ya que coincide con el aniversario del debut del grupo.

El horario todavía no ha sido definido, debido a que no se trata de una transmisión completamente en vivo, sino de funciones diferidas que en algunos territorios serán programadas más tarde para ajustarse al horario local.

Asimismo, ninguna de las compañías ha revelado qué complejos participarán en esta experiencia, aunque eventos similares suelen incluir tanto salas tradicionales como VIP.

INSTAGRAM/@cinemex

¿Cuándo será la venta de boletos?

Cinemex confirmó que la venta de entradas comenzará el próximo jueves 28 de mayo a través de su página oficial. Por su parte, Cinépolis aún no ha revelado una fecha específica; sin embargo, todo apunta a que ambas ventas se realizarán el mismo día.

En un comunicado oficial, la banda informó que los boletos estarán disponibles a partir del día 28, lo que refuerza la posibilidad de que las dos cadenas lancen la preventa de manera simultánea.

El horario de inicio de venta tampoco se ha hecho público, así como la lista de ciudades en las que estará disponible la experiencia. No obstante, ambas compañías adelantaron que en los próximos días compartirán más información.

Por ello, se recomienda mantenerse atento a las cuentas oficiales y a los anuncios de las cadenas de cine para conocer todas las actualizaciones del evento.

Busan: un lugar especial para BTS

Además de coincidir con la celebración de aniversario, la banda preparó esta transmisión para que tuviera un significado especial tanto para ellos como para sus fans, por lo que eligieron el Busan Asiad Main Stadium. Este recinto fue el último escenario en el que se presentaron antes de suspender temporalmente sus actividades como grupo.

Cabe recordar que BTS hizo una pausa debido a que todos los integrantes tuvieron que cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Por ello, este estadio quedó marcado como el lugar donde la agrupación se despidió de sus seguidores durante una pausa que duró 3 años y 8 meses.

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Ahora, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jung Kook buscan resignificar este espacio y consolidar oficialmente su regreso con la gira mundial “Arirang”.

Con esta nueva experiencia en cines, BTS y ARMY volverán a encontrarse para celebrar no solo la música del grupo, sino también el esperado regreso de una de las bandas más influyentes del mundo.

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