Las 5 mejores razas de perros para aliviar el estrés

El ritmo de vida actual exige encontrar métodos efectivos para mantener el equilibrio emocional. En este contexto, los perros se posicionan como aliados terapéuticos de gran valor. Diversas investigaciones confirman que ciertas razas poseen una capacidad innata para aliviar el estrés, favoreciendo así la salud mental y el bienestar general de las personas.

¿Cómo alivian los perros el estrés de los humanos?

Para determinar qué animales ofrecen mayores beneficios relajantes, la plataforma OnBuy realizó un experimento fisiológico. La metodología consistió en monitorizar la frecuencia cardíaca de los dueños mientras acariciaban a sus mascotas durante un periodo de cinco minutos, evaluando el impacto directo del contacto físico.

Los participantes partían de una frecuencia cardíaca promedio de 105 latidos por minuto debido a sus rutinas diarias. Los resultados demostraron que el contacto con los canes lograba reducir estas pulsaciones de manera significativa, estableciendo una clasificación clara de los más efectivos.

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¿Qué razas de perros ayudan a bajar el estrés?

El primer puesto del estudio lo ocupa el labrador retriever. Esta raza logró disminuir las pulsaciones de sus dueños hasta alcanzar un promedio de 51 latidos por minuto. Su carácter dócil y su empatía natural lo convierten en el compañero ideal para mitigar la tensión acumulada.

En la segunda posición se encuentra el husky. A pesar de su apariencia enérgica, los propietarios de estos perros esquimales registraron una frecuencia cardíaca de 52 latidos por minuto tras la sesión de caricias. Su pelaje denso y su comportamiento afectuoso contribuyen a este efecto calmante.

El tercer lugar corresponde al golden retriever , un animal reconocido por su lealtad y paciencia. Los datos indican que interactuar con ellos reduce el ritmo cardíaco a 54 latidos por minuto. Su predisposición al contacto físico facilita una conexión emocional con el ser humano.

Los pastores alemanes se sitúan en la cuarta posición de esta clasificación. Quienes conviven con ellos experimentaron una bajada hasta los 55 latidos por minuto. Esta raza combina un instinto protector con una sensibilidad que transmite seguridad y calma a su entorno inmediato.

Otras razas de perro que ayudan con el estrés

La quinta posición presenta un empate entre los beagles y los corgis . Ambas razas demostraron ser capaces de relajar a sus dueños, llevando la frecuencia cardíaca desde los 105 latidos iniciales hasta un promedio de 57. Su tamaño manejable y su temperamento equilibrado resultan idóneos.

La interacción táctil con estos animales libera endorfinas y reduce los niveles de cortisol en el organismo. Este proceso biológico explica por qué la compañía canina se recomienda cada vez más en terapias de apoyo psicológico y manejo de la ansiedad en la actualidad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB