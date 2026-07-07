La película Erupcja (Erupción) es dirigida por Pete Ohs y coescrita por Charli XCX, quien también es la protagonista de este filme que tras su paso por distintos festivales, finalmente ya se exhibe en las salas de cine del Cine Foro y la Cineteca FICG.

Erupcja (Erupción). ESPECIAL/LOOL FILMS.

La trama se centra en una pareja, Beth y Rob, quienes están en unas vacaciones románticas en Varsovia, Polonia, donde Rob le propondrá matrimonio a Beth.

El viaje es opacado por una erupción volcánica que los deja en la ciudad, donde Beth tiene un pasado, especialmente con Nel, una florista y amiga con la que se reencuentra, lo cual ve como una señal para deshacerse de su equipaje, disfrutar del reencuentro y recorrer clubes, ir a fiestas y hacer caminatas nocturnas, mientras cae en un desafío emocional.

Erupcja (Erupción). ESPECIAL/LOOL FILMS.

Pronto, Beth comenzará a dudar de su relación, dejándose llevar por el ritmo de la ciudad, poniendo en la balanza la seguridad o buscar la chispa súbita y espontánea.

Este filme formó parte de festivales como SXSW, Munich y Miami; además, compitió por el Premio Maguey en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Erupcja (Erupción)

(Erupcja)

De Pete Ohs.

Con Charli XCX, Lena Góra, Will Madden, Jeremy O. Harris, Agata Trzebuchowska.

Estados Unidos, 2025.

XM