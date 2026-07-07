Cinépolis sorprende con dos imperdibles estrenos este 9 de julio de 2026

¡Atención cinéfilos! Cinépolis está listo para las mejores películas que llegan este 9 de julio a la pantalla grande de sus salas; esta semana la compañía de cine color azul te invita a pasar una tarde en familia con una cinta en live action de Disney, mientras que por otro lado se estrena una comedia que cuenta con Garantía Cinépolis que estamos seguros te gustará.

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Moana

En esta emocionante adaptación de la aclamada aventura animada nominada al Óscar, Moana emprende un nuevo y desafiante viaje guiada por el llamado del océano. Por primera vez, deja atrás el arrecife que protege la isla de Motunui y se adentra en lo desconocido junto al legendario semidiós Maui. En esta épica travesía, ambos enfrentarán grandes desafíos con la misión de restaurar la esperanza y devolver la prosperidad a su pueblo.

La invitación

Con Garantía Cinépolis “La invitación” es protagonizada por Seth Rogen, Penelope Cruz, Edward Norton, Olivia Wilde, el largometraje narra la relación de Joe y Angela quienes atraviesan su momento más crítico, por ello una simple cena podría ser el detonante que lo cambie todo. Mientras intentan aparentar que todo está bajo control, reciben en casa a sus vecinos para una velada que promete ser de lo más incómoda.

Lo que comienza como un encuentro cotidiano pronto se convierte en una sucesión de situaciones caóticas, malentendidos y desastres que escalan sin freno. Cuando parece que las cosas no pueden empeorar, la noche demuestra que siempre hay espacio para un nuevo desastre.

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