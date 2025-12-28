Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 29 de diciembre al 2 de enero

Aries

Carta del tarot: La Torre

Aries cierra el año con la necesidad urgente de liberar culpas, remordimientos y cargas que no le corresponden. Es momento de limpiar la mente, sanar la conciencia y terminar el ciclo con paz interior.

Mejor día

Martes 30 de diciembre, día clave y cabalístico.

Llega una sorpresa económica, estabilidad en el amor y alegría en reuniones familiares.

Colores y rituales

Colores de poder: rojo y dorado.

Usarlos el 31 para atraer abundancia y suerte.

Prender una veladora roja el 31 o el 1 de enero.

Estrenar perfume y, si es posible, cambiar de look.

Números mágicos

17, 22 y 25

Semana tranquila y favorable para juegos de azar.

Salud y cuidados

Punto débil: garganta y pulmones.

Evitar excesos de comida, alcohol y cigarro.

Dormir bien y evitar pirotecnia.

Amor y compatibilidad

Signos afines: Sagitario, Capricornio y Leo.

Llega un regalo atrasado que trae alegría.

Mensaje final

Cerrar el 2025 con buena actitud será clave. Aries debe enfocarse en definir de 3 a 7 propósitos claros para 2026, sin rencores ni conflictos innecesarios.

Tauro

Carta del tarot: La Estrella

Tauro termina el año con estabilidad, crecimiento y esperanza. Es una etapa ideal para cerrar pendientes y recibir el 2026 con optimismo.

Mejor día

31 de diciembre, con doble suerte rápida.

Colores y rituales

Colores: azul y plateado.

Usarlos el 31 o el 1 de enero.

Llevar un listón rojo en el tobillo izquierdo con tres nudos.

Perfume nuevo y limpia energética con limón o huevo.

Números mágicos

27, 62 y 93

Salud y cuidados

Punto débil: estómago.

Evitar excesos de comida; moderación clave.

Amor y compatibilidad

Atracción con Acuario, Virgo y Escorpión.

Posibles amores nuevos en viajes o reuniones.

Mensaje final

Tauro será un pilar importante en 2026, con estabilidad económica y apoyo a los suyos. Pagar deudas y rodearse solo de personas positivas multiplicará la abundancia.

Géminis

Carta del tarot: El Loco

Géminis entra en una nueva etapa de libertad y renovación. Es tiempo de soltar el pasado y abrirse a oportunidades inesperadas.

Mejor día

29 de diciembre, con triple suerte rápida.

Colores y rituales

Colores: blanco y rosa mexicano.

Veladora roja el 31.

Listón rojo en el tobillo izquierdo para atraer abundancia.

Números mágicos

12, 23 y 34

Salud y cuidados

Punto débil: cabeza y estrés mental.

Evitar pensar de más y descansar adecuadamente.

Amor y compatibilidad

Afinidad con Libra, Escorpión y Acuario.

Mensaje final

Todo lo que Géminis manifieste con claridad antes del 31 se empezará a materializar en 2026. La actitud positiva será su mayor aliada.

Cáncer

Carta del tarot: El Emperador

Cáncer cierra el año fortalecido, aunque con heridas emocionales que deben sanarse. Es momento de perdonar, agradecer y reinventarse.

Mejor día

31 de diciembre

Colores y rituales

Colores: rojo y verde.

Estrenar zapatos para “pisar triunfo”.

Veladora el 31 para reforzar la conexión espiritual.

Números mágicos

03, 04 y 29

Salud y cuidados

Punto débil: estómago y peso.

Hidratación y moderación en comidas.

Amor y compatibilidad

Afinidad con Libra, Piscis y Aries.

Mensaje final

Cáncer debe vivir el presente y dejar atrás el pasado. El 2026 trae abundancia económica y estabilidad emocional.

Leo

Carta del tarot: El Mundo

Leo se perfila como uno de los signos más afortunados del 2026, pero primero debe cerrar el año con calma y claridad.

Mejor día

30 de diciembre, con múltiples golpes de suerte.

Colores y rituales

Colores: azul fuerte y plateado.

Zapatos nuevos y perfume para atraer éxito.

Veladora roja el 31.

Números mágicos

09, 18 y 65

Salud y cuidados

Punto débil: espalda y cintura.

Evitar prisas y estrés.

Amor y compatibilidad

Compatibilidad con Aries, Sagitario y Libra.

Posible compromiso o boda en 2026.

Mensaje final

Leo debe confiar más en sí mismo y guardar silencio sobre sus planes. El próximo año marca una nueva etapa de crecimiento y estabilidad.

Virgo

Carta del tarot: El Juicio

Virgo entra en una etapa de renacimiento personal. El cierre de año llega con reflexiones profundas que le permitirán tomar decisiones importantes para su futuro.

Mejor día

28 de diciembre, con energía de renovación y buena fortuna.

Colores y rituales

Colores: blanco y amarillo. Prender una veladora blanca para limpiar energías. Estrenar algo nuevo para atraer cambios positivos.

Números mágicos

08, 19 y 21

Salud y cuidados

Punto débil: intestinos y nervios.

Evitar el estrés y mejorar hábitos alimenticios.

Amor y compatibilidad

Afinidad con Tauro, Capricornio y Géminis.

Mensaje final

Virgo debe confiar más en su intuición y dejar atrás la autoexigencia excesiva. El 2026 traerá estabilidad laboral y emocional.

Libra

Carta del tarot: La Justicia

Libra cierra el año poniendo todo en equilibrio. Es tiempo de resolver pendientes legales, emocionales y familiares.

Mejor día

31 de diciembre, con decisiones favorables.

Colores y rituales

Colores: rosa y azul cielo.

Usar perfume nuevo y una prenda clara.

Veladora rosa para armonizar relaciones.

Números mágicos

11, 20 y 40

Salud y cuidados

Punto débil: riñones y espalda baja.

Hidratación y descanso serán clave.

Amor y compatibilidad

Conexión con Aries, Leo y Acuario.

Posibilidad de reconciliación o compromiso.

Mensaje final

Libra inicia el 2026 con claridad mental y nuevas oportunidades, siempre que aprenda a decir “no” cuando sea necesario.

Escorpio

Carta del tarot: La Muerte

Escorpio vive una transformación total. El cierre de ciclo será intenso, pero necesario para renacer con más fuerza.

Mejor día

30 de diciembre, con cambios inesperados y positivos.

Colores y rituales

Colores: rojo y negro.

Limpia energética con sal marina.

Veladora roja para cerrar ciclos.

Números mágicos

13, 24 y 66

Salud y cuidados

Punto débil: sistema hormonal.

Evitar desvelos y excesos.

Amor y compatibilidad

Afinidad con Cáncer, Piscis y Tauro.

Mensaje final

Escorpio debe soltar rencores y no mirar atrás. El 2026 llega con poder, éxito y crecimiento económico.

Sagitario

Carta del tarot: La Rueda de la Fortuna

Sagitario termina el año con movimiento, viajes y cambios favorables. La suerte estará de su lado.

Mejor día

29 de diciembre, con golpes de suerte rápida.

Colores y rituales

Colores: morado y naranja.

Estrenar zapatos y prender una veladora amarilla.

Números mágicos

07, 16 y 28

Salud y cuidados

Punto débil: caderas y piernas.

Cuidar caídas y prisas.

Amor y compatibilidad

Compatibilidad con Aries, Leo y Géminis.

Mensaje final

Sagitario debe arriesgarse sin miedo. El 2026 traerá expansión profesional y nuevas aventuras.

Capricornio

Carta del tarot: El Diablo

Capricornio cierra el año con fuerza y ambición, pero deberá cuidar no caer en excesos ni conflictos innecesarios.

Mejor día

31 de diciembre, con energía de triunfo.

Colores y rituales

Colores: café y dorado.

Prender veladora roja y escribir propósitos claros.

Números mágicos

10, 15 y 33

Salud y cuidados

Punto débil: rodillas y huesos.

Evitar sobrecargas físicas.

Amor y compatibilidad

Afinidad con Virgo, Tauro y Escorpión.

Mensaje final

Capricornio debe confiar en su disciplina. El 2026 será un año de consolidación económica y liderazgo.

Acuario

Carta del tarot: El Sol

Acuario termina el año con energía positiva, claridad y reconocimiento. Se avecinan cambios que iluminan su camino.

Mejor día

30 de diciembre, con noticias alentadoras.

Colores y rituales

Colores: amarillo y verde limón.

Veladora amarilla para atraer éxito.

Números mágicos

01, 14 y 77

Salud y cuidados

Punto débil: circulación.

Evitar sedentarismo.

Amor y compatibilidad

Afinidad con Libra, Géminis y Leo.

Mensaje final

Acuario debe creer en sus ideas. El 2026 traerá proyectos nuevos y estabilidad emocional.

Piscis

Carta del tarot: La Templanza

Piscis cierra el año con paz interior y sanación emocional. Todo empieza a fluir con mayor equilibrio.

Mejor día

31 de diciembre, ideal para rituales espirituales.

Colores y rituales

Colores: verde y azul turquesa.

Veladora blanca y baño de agua tibia con sal.

Números mágicos

06, 26 y 88

Salud y cuidados

Punto débil: pies y sistema inmunológico.

Dormir bien y evitar cambios bruscos de clima.

Amor y compatibilidad

Compatibilidad con Cáncer, Escorpión y Virgo.

Mensaje final

Piscis debe confiar en su sensibilidad. El 2026 llega con amor, estabilidad y crecimiento espiritual.

