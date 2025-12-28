Domingo, 28 de Diciembre 2025

Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 29 de diciembre al 2 de enero

Mhoni Vidente comparte qué les depara a los 12 signos zodiacales, además de mencionar los números mágicos que te acompañarán

Por: El Informador

Aries

Carta del tarot: La Torre

Aries cierra el año con la necesidad urgente de liberar culpas, remordimientos y cargas que no le corresponden. Es momento de limpiar la mente, sanar la conciencia y terminar el ciclo con paz interior.

Mejor día

Martes 30 de diciembre, día clave y cabalístico.

Llega una sorpresa económica, estabilidad en el amor y alegría en reuniones familiares.

Colores y rituales

  • Colores de poder: rojo y dorado.
  • Usarlos el 31 para atraer abundancia y suerte.
  • Prender una veladora roja el 31 o el 1 de enero.
  • Estrenar perfume y, si es posible, cambiar de look.

Números mágicos

  • 17, 22 y 25
  • Semana tranquila y favorable para juegos de azar.

Salud y cuidados

  • Punto débil: garganta y pulmones.
  • Evitar excesos de comida, alcohol y cigarro.
  • Dormir bien y evitar pirotecnia.

Amor y compatibilidad

  • Signos afines: Sagitario, Capricornio y Leo.
  • Llega un regalo atrasado que trae alegría.

Mensaje final

Cerrar el 2025 con buena actitud será clave. Aries debe enfocarse en definir de 3 a 7 propósitos claros para 2026, sin rencores ni conflictos innecesarios.

Tauro

Carta del tarot: La Estrella

Tauro termina el año con estabilidad, crecimiento y esperanza. Es una etapa ideal para cerrar pendientes y recibir el 2026 con optimismo.

Mejor día

31 de diciembre, con doble suerte rápida.

Colores y rituales

  • Colores: azul y plateado.
  • Usarlos el 31 o el 1 de enero.
  • Llevar un listón rojo en el tobillo izquierdo con tres nudos.
  • Perfume nuevo y limpia energética con limón o huevo.

Números mágicos

  • 27, 62 y 93

Salud y cuidados

  • Punto débil: estómago.
  • Evitar excesos de comida; moderación clave.

Amor y compatibilidad

  • Atracción con Acuario, Virgo y Escorpión.
  • Posibles amores nuevos en viajes o reuniones.
  • Mensaje final

Tauro será un pilar importante en 2026, con estabilidad económica y apoyo a los suyos. Pagar deudas y rodearse solo de personas positivas multiplicará la abundancia.

Géminis 

Carta del tarot: El Loco

Géminis entra en una nueva etapa de libertad y renovación. Es tiempo de soltar el pasado y abrirse a oportunidades inesperadas.

Mejor día

  • 29 de diciembre, con triple suerte rápida.

Colores y rituales

  • Colores: blanco y rosa mexicano.
  • Veladora roja el 31.
  • Listón rojo en el tobillo izquierdo para atraer abundancia.

Números mágicos

  • 12, 23 y 34

Salud y cuidados

  • Punto débil: cabeza y estrés mental.
  • Evitar pensar de más y descansar adecuadamente.

Amor y compatibilidad

  • Afinidad con Libra, Escorpión y Acuario.

Mensaje final

Todo lo que Géminis manifieste con claridad antes del 31 se empezará a materializar en 2026. La actitud positiva será su mayor aliada.

Cáncer

Carta del tarot: El Emperador

Cáncer cierra el año fortalecido, aunque con heridas emocionales que deben sanarse. Es momento de perdonar, agradecer y reinventarse.

Mejor día

  • 31 de diciembre

Colores y rituales

  • Colores: rojo y verde.
  • Estrenar zapatos para “pisar triunfo”.
  • Veladora el 31 para reforzar la conexión espiritual.

Números mágicos

  • 03, 04 y 29
  • Salud y cuidados
  • Punto débil: estómago y peso.
  • Hidratación y moderación en comidas.

Amor y compatibilidad

  • Afinidad con Libra, Piscis y Aries.

Mensaje final

Cáncer debe vivir el presente y dejar atrás el pasado. El 2026 trae abundancia económica y estabilidad emocional.

Leo

Carta del tarot: El Mundo

Leo se perfila como uno de los signos más afortunados del 2026, pero primero debe cerrar el año con calma y claridad.

Mejor día

  • 30 de diciembre, con múltiples golpes de suerte.

Colores y rituales

  • Colores: azul fuerte y plateado.
  • Zapatos nuevos y perfume para atraer éxito.
  • Veladora roja el 31.

Números mágicos

  • 09, 18 y 65

Salud y cuidados

  • Punto débil: espalda y cintura.
  • Evitar prisas y estrés.
  • Amor y compatibilidad

Compatibilidad con Aries, Sagitario y Libra.

Posible compromiso o boda en 2026.

Mensaje final

Leo debe confiar más en sí mismo y guardar silencio sobre sus planes. El próximo año marca una nueva etapa de crecimiento y estabilidad.

Virgo

Carta del tarot: El Juicio

Virgo entra en una etapa de renacimiento personal. El cierre de año llega con reflexiones profundas que le permitirán tomar decisiones importantes para su futuro.

Mejor día

  • 28 de diciembre, con energía de renovación y buena fortuna.

Colores y rituales

  1. Colores: blanco y amarillo.
  2. Prender una veladora blanca para limpiar energías.
  3. Estrenar algo nuevo para atraer cambios positivos.

Números mágicos

  • 08, 19 y 21

Salud y cuidados

  • Punto débil: intestinos y nervios.
  • Evitar el estrés y mejorar hábitos alimenticios.

Amor y compatibilidad

  • Afinidad con Tauro, Capricornio y Géminis.

Mensaje final

Virgo debe confiar más en su intuición y dejar atrás la autoexigencia excesiva. El 2026 traerá estabilidad laboral y emocional.

Libra

Carta del tarot: La Justicia

Libra cierra el año poniendo todo en equilibrio. Es tiempo de resolver pendientes legales, emocionales y familiares.

Mejor día

  • 31 de diciembre, con decisiones favorables.

Colores y rituales

  • Colores: rosa y azul cielo.
  • Usar perfume nuevo y una prenda clara.
  • Veladora rosa para armonizar relaciones.

Números mágicos

  • 11, 20 y 40

Salud y cuidados

  • Punto débil: riñones y espalda baja.
  • Hidratación y descanso serán clave.

Amor y compatibilidad

  • Conexión con Aries, Leo y Acuario.
  • Posibilidad de reconciliación o compromiso.

Mensaje final

Libra inicia el 2026 con claridad mental y nuevas oportunidades, siempre que aprenda a decir “no” cuando sea necesario.

Escorpio

Carta del tarot: La Muerte

Escorpio vive una transformación total. El cierre de ciclo será intenso, pero necesario para renacer con más fuerza.

Mejor día

  • 30 de diciembre, con cambios inesperados y positivos.

Colores y rituales

  • Colores: rojo y negro.
  • Limpia energética con sal marina.
  • Veladora roja para cerrar ciclos.

Números mágicos

  • 13, 24 y 66

Salud y cuidados

  • Punto débil: sistema hormonal.
  • Evitar desvelos y excesos.

Amor y compatibilidad

  • Afinidad con Cáncer, Piscis y Tauro.

Mensaje final

Escorpio debe soltar rencores y no mirar atrás. El 2026 llega con poder, éxito y crecimiento económico.

Sagitario 

Carta del tarot: La Rueda de la Fortuna

Sagitario termina el año con movimiento, viajes y cambios favorables. La suerte estará de su lado.

Mejor día

  • 29 de diciembre, con golpes de suerte rápida.

Colores y rituales

  • Colores: morado y naranja.
  • Estrenar zapatos y prender una veladora amarilla.

Números mágicos

  • 07, 16 y 28

Salud y cuidados

  • Punto débil: caderas y piernas.
  • Cuidar caídas y prisas.

Amor y compatibilidad

  • Compatibilidad con Aries, Leo y Géminis.

Mensaje final

Sagitario debe arriesgarse sin miedo. El 2026 traerá expansión profesional y nuevas aventuras.

Capricornio 

Carta del tarot: El Diablo

Capricornio cierra el año con fuerza y ambición, pero deberá cuidar no caer en excesos ni conflictos innecesarios.

Mejor día

  • 31 de diciembre, con energía de triunfo.

Colores y rituales

  • Colores: café y dorado.
  • Prender veladora roja y escribir propósitos claros.

Números mágicos

  • 10, 15 y 33

Salud y cuidados

  • Punto débil: rodillas y huesos.
  • Evitar sobrecargas físicas.

Amor y compatibilidad

  • Afinidad con Virgo, Tauro y Escorpión.

Mensaje final

Capricornio debe confiar en su disciplina. El 2026 será un año de consolidación económica y liderazgo.

Acuario 

Carta del tarot: El Sol

Acuario termina el año con energía positiva, claridad y reconocimiento. Se avecinan cambios que iluminan su camino.

Mejor día

  • 30 de diciembre, con noticias alentadoras.

Colores y rituales

  • Colores: amarillo y verde limón.
  • Veladora amarilla para atraer éxito.

Números mágicos

  • 01, 14 y 77

Salud y cuidados

  • Punto débil: circulación.
  • Evitar sedentarismo.

Amor y compatibilidad

  • Afinidad con Libra, Géminis y Leo.

Mensaje final

Acuario debe creer en sus ideas. El 2026 traerá proyectos nuevos y estabilidad emocional.

Piscis

Carta del tarot: La Templanza

Piscis cierra el año con paz interior y sanación emocional. Todo empieza a fluir con mayor equilibrio.

Mejor día

  • 31 de diciembre, ideal para rituales espirituales.

Colores y rituales

  • Colores: verde y azul turquesa.
  • Veladora blanca y baño de agua tibia con sal.

Números mágicos

  • 06, 26 y 88

Salud y cuidados

  • Punto débil: pies y sistema inmunológico.
  • Dormir bien y evitar cambios bruscos de clima.

Amor y compatibilidad

  • Compatibilidad con Cáncer, Escorpión y Virgo.

Mensaje final

Piscis debe confiar en su sensibilidad. El 2026 llega con amor, estabilidad y crecimiento espiritual.

