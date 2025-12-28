Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 29 de diciembre al 2 de enero

Carta del tarot: La TorreAries cierra el año con la necesidad urgente de liberar culpas, remordimientos y cargas que no le corresponden. Es momento de limpiar la mente, sanar la conciencia y terminar el ciclo con paz interior.Mejor díaMartes 30 de diciembre, día clave y cabalístico.Llega una sorpresa económica, estabilidad en el amor y alegría en reuniones familiares.Colores y ritualesNúmeros mágicosSalud y cuidadosAmor y compatibilidadMensaje finalCerrar el 2025 con buena actitud será clave. Aries debe enfocarse en definir de 3 a 7 propósitos claros para 2026, sin rencores ni conflictos innecesarios.Carta del tarot: La EstrellaTauro termina el año con estabilidad, crecimiento y esperanza. Es una etapa ideal para cerrar pendientes y recibir el 2026 con optimismo.Mejor día31 de diciembre, con doble suerte rápida.Colores y ritualesNúmeros mágicosSalud y cuidadosAmor y compatibilidadTauro será un pilar importante en 2026, con estabilidad económica y apoyo a los suyos. Pagar deudas y rodearse solo de personas positivas multiplicará la abundancia.Carta del tarot: El LocoGéminis entra en una nueva etapa de libertad y renovación. Es tiempo de soltar el pasado y abrirse a oportunidades inesperadas.Mejor díaColores y ritualesNúmeros mágicosSalud y cuidadosAmor y compatibilidadMensaje finalTodo lo que Géminis manifieste con claridad antes del 31 se empezará a materializar en 2026. La actitud positiva será su mayor aliada.Carta del tarot: El EmperadorCáncer cierra el año fortalecido, aunque con heridas emocionales que deben sanarse. Es momento de perdonar, agradecer y reinventarse.Mejor díaColores y ritualesNúmeros mágicosAmor y compatibilidadMensaje finalCáncer debe vivir el presente y dejar atrás el pasado. El 2026 trae abundancia económica y estabilidad emocional.Carta del tarot: El MundoLeo se perfila como uno de los signos más afortunados del 2026, pero primero debe cerrar el año con calma y claridad.Mejor díaColores y ritualesNúmeros mágicosSalud y cuidadosCompatibilidad con Aries, Sagitario y Libra.Posible compromiso o boda en 2026.Mensaje finalLeo debe confiar más en sí mismo y guardar silencio sobre sus planes. El próximo año marca una nueva etapa de crecimiento y estabilidad.Carta del tarot: El JuicioVirgo entra en una etapa de renacimiento personal. El cierre de año llega con reflexiones profundas que le permitirán tomar decisiones importantes para su futuro.Mejor díaColores y ritualesNúmeros mágicosSalud y cuidadosAmor y compatibilidadMensaje finalVirgo debe confiar más en su intuición y dejar atrás la autoexigencia excesiva. El 2026 traerá estabilidad laboral y emocional.Carta del tarot: La JusticiaLibra cierra el año poniendo todo en equilibrio. Es tiempo de resolver pendientes legales, emocionales y familiares.Mejor díaColores y ritualesNúmeros mágicosSalud y cuidadosAmor y compatibilidadMensaje finalLibra inicia el 2026 con claridad mental y nuevas oportunidades, siempre que aprenda a decir “no” cuando sea necesario.Carta del tarot: La MuerteEscorpio vive una transformación total. El cierre de ciclo será intenso, pero necesario para renacer con más fuerza.Mejor díaColores y ritualesNúmeros mágicosSalud y cuidadosAmor y compatibilidadMensaje finalEscorpio debe soltar rencores y no mirar atrás. El 2026 llega con poder, éxito y crecimiento económico.Carta del tarot: La Rueda de la FortunaSagitario termina el año con movimiento, viajes y cambios favorables. La suerte estará de su lado.Mejor díaColores y ritualesNúmeros mágicosSalud y cuidadosAmor y compatibilidadMensaje finalSagitario debe arriesgarse sin miedo. El 2026 traerá expansión profesional y nuevas aventuras.Carta del tarot: El DiabloCapricornio cierra el año con fuerza y ambición, pero deberá cuidar no caer en excesos ni conflictos innecesarios.Mejor díaColores y ritualesNúmeros mágicosSalud y cuidadosAmor y compatibilidadMensaje finalCapricornio debe confiar en su disciplina. El 2026 será un año de consolidación económica y liderazgo.Carta del tarot: El SolAcuario termina el año con energía positiva, claridad y reconocimiento. Se avecinan cambios que iluminan su camino.Mejor díaColores y ritualesNúmeros mágicosSalud y cuidadosAmor y compatibilidadMensaje finalAcuario debe creer en sus ideas. El 2026 traerá proyectos nuevos y estabilidad emocional.Carta del tarot: La TemplanzaPiscis cierra el año con paz interior y sanación emocional. Todo empieza a fluir con mayor equilibrio.Mejor díaColores y ritualesNúmeros mágicosSalud y cuidadosAmor y compatibilidadMensaje finalPiscis debe confiar en su sensibilidad. El 2026 llega con amor, estabilidad y crecimiento espiritual.NA