Infidelidades que quisieron hacer pasar como “enamoramientos” precoces, pleitos legales con Christian Nodal y la más insensible persecución mediática por parte de la prensa rosa…, es indiscutible, Julieta Emilia Cazzucheli, ha tenido un año muy caótico. Sin embargo, en medio del tumulto mediático que la rodea, Cazzu puede presumir dos grandes noticias: el éxito abismal de su gira "Latinaje", con fechas sold-out y recintos de toda Norteamérica atiborrados y, la reciente adquisición de su casa.

Cazzu se despide del 2025 con un sueño hecho realidad: una casa propia. Y es que, en días recientes, la cantante argentina —expareja del mexicano Christian Nodal y, con quien tuvo a su hija Inti—, compartió en redes una serie de fotografías que recapitulan su ciclo: giras de música, momentos de ternura con su niña y la construcción de un nuevo hogar.

Christian y Ángela; una polémica difícil de extirparse

Es bien sabido, dentro del mundo de la farándula mexicana, que Christian Nodal y Ángela Aguilar cumplieron el pasado mes de julio su primer año de matrimonio, una unión que no ha estado, en absoluto, libre de polémica.

Desde que se dio a conocer la relación, la pareja ha estado en el centro de la conversación pública, pues aunque ambos aseguran que no hubo infidelidad de por medio, una parte de la opinión pública sostiene lo contrario y no ha dejado de criticar a la hija de Pepe Aguilar, al punto de que la situación ha llegado a afectar su carrera profesional.

Además, también se conoce que Nodal interpuso una demanda en contra de Cazzu. En la petición inicial, que recibió un Juez en Guadalajara, el cantante busca obtener un régimen en cuanto a la custodia, o sea, para tener cercanía y un lazo afectivo con su hija.

Respecto a la pensión alimenticia de Inti, Cazzu no ha confirmado ni negado lo que se ha estado diciendo de Nodal. Recordemos que Pati Chapoy, en su programa "Ventaneando", aseguró que, supuestamente, Nodal aportó más de 12 millones de pesos a la madre de su hija en un lapso de 13 meses para la manutención de Inti.

A pesar de las tenciones legales, Cazzu no evitó en compartir en Instagram la adquisición que la tiene tan feliz.

“Mi casa”.

Se lee en un mensaje de una conversación; en redes, la intérprete de "La cueva" ha recibido múltiples felicitaciones de sus fans por haber cumplido uno de sus sueños.

