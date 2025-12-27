Los Tigres del Norte aparecerán en "Los Simpson" con el corrido de "Pedro y Homero"

Los Tigres del Norte aparecerán en un episodio de 'Los Simpsons' e interpretarán un corrido escrito especialmente para el programa en el capítulo que se emitirá este domingo en los Estados Unidos por FOX.

"Una banda legendaria. Una canción original. Un giro muy Simpson. Los Tigres del Norte presentarán 'El Corrido de Pedro y Homero' este domingo en FOX", indicó el viernes la cuenta oficial en X de la familia más carismática de la televisión en un escrito.

El mensaje lo acompañan dos imágenes de la emblemática agrupación, que tiene más de cinco décadas de historia, subidos a un escenario junto a El Hombre Abejorro y a Homero Simpson, quien porta un sombrero de estética mexicana.

Fundada en Sinaloa, la banda regional mexicana es una de las más influyentes de la música norteña, retratando en sus letras la experiencia migrante, las luchas sociales y la vida en la frontera entre México y Estados Unidos.

Músicos como Ringo Starr, Michael Jackson, Aerosmith, Sting, Red Hot Chili Peppers, TitoPuente, Lady Gaga, Paul McCartney, The Smashing Pumpkins y U2, entre muchos otros, han hecho cameos en esta serie a lo largo de sus 37 temporadas, cuyo primer capítulo se transmitió el 17 de diciembre de 1989.

X/TheSimpsons

¿De qué se trata el capítulo de Los Simpson y Los Tigres del Norte?

El episodio 12 de la temporada 37 de Los Simpson lleva por nombre "The Fall Guy-Yi-Yi!" (El doble de acción ¡ay, ay!), y tiene como argumento principal a Homero trabajando como doble del Hombre Abejorro en un intento para revilitalizar su carrera en la televisión. Las escenas peligrosas causan estragos en Homero y desarrollan la trama.

Otros mexicanos que han aparecido en "Los Simpson"

A lo largo de más de tres décadas al aire, la familia amarilla ha contado con la participación de numerosas celebridades internacionales, entre ellas varios artistas y figuras mexicanas que han dejado huella.

Frida Kahlo

La pintora Frida Kahlo ha sido aludida en distintos momentos de la serie, especialmente en contextos artísticos y culturales. Aunque no aparece como personaje central, su imagen y legado han sido usados como símbolo del arte mexicano y de la identidad latinoamericana.

Carlos Santana

El guitarrista mexicano Carlos Santana también ha sido mencionado en la serie, apareciendo en episodios relacionados con la música y festivales culturales, destacando su influencia en el rock y su reconocimiento internacional.

Óscar de la Hoya

El famoso boxeador también realizó una aparición en uno de los capítulos y hasta la fecha ha sido el único deportista con raíces mexicanas en aparecer en la exitosa serie.

Guillermo del Toro

La aparición más aclamada dentro del universo de "Los Simpson" ha sido la del director Guillermo del Toro, ya que además de tener a su propio personaje, su estilo inspiró un especial de Halloween cargado de referencias a sus películas y sus monstruos más emblemáticos.

Cabe destacar que, además de figuras específicas, "Los Simpson" ha retratado elementos de la cultura mexicana, como el Día de Muertos, la gastronomía, los mariachis y el folclor. Aunque algunas representaciones han sido polémicas por caer en estereotipos, la serie ha contribuido a visibilizar símbolos mexicanos a nivel global.

Con información de EFE y SUN