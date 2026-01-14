Julio Iglesias evita declarar tras las acusaciones, pero ya prepara su defensa legal

Tras la reciente publicación de un artículo en el que dos extrabajadoras del cantante Julio Iglesias lo acusan formalmente de maltratos y abuso sexual, así como la confirmación de la existencia de una denuncia presentada ante las autoridades españolas por el mismo caso, la revista ¡Hola! señaló que logró contactar al artista, mismo que no quiso ofrecer declaraciones, pero aseguró que ya se encuentra trabajando en su defensa legal.

Te puede interesar: Reviven polémico VIDEO de Julio Iglesias con Susana Jiménez tras acusaciones de abuso

Este martes 13 de enero se dio a conocer, a través de un reportaje realizado por el medio español elDiario.es en colaboración con la cadena estadounidense Univisión, el testimonio de antiguas colaboradoras de Iglesias, quienes afirmaron que durante su tiempo trabajando con él fueron víctimas, en múltiples ocasiones, de abusos de índole sexual y violencia.

Tras el escándalo mediático que generaron estas acusaciones, miles de personas en redes sociales comenzaron a señalar al cantante; sin embargo, la principal incógnita era conocer la postura de Iglesias, ya que hasta el momento ni él ni su equipo han emitido un comunicado oficial al respecto.

La insistencia de la revista española ¡Hola! por contactarlo derivó en una breve respuesta del artista, quien afirmó que por ahora no responderá preguntas relacionadas con el caso , al considerar que no es el momento adecuado para hablar públicamente, pues necesita asesoría legal antes de hacerlo.

De acuerdo con lo publicado, el intérprete de “Con la misma piedra” expresó su convicción de que la situación se esclarecerá.

Las acusaciones señalan que dos mujeres —una exempleada doméstica en las propiedades del cantante y otra que fungía como su terapeuta— habrían sido víctimas de agresiones sexuales, luego de que, presuntamente, Iglesias las coaccionara para realizar actos sexuales sin su consentimiento.

Con información de SUN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP