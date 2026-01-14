Miércoles, 14 de Enero 2026

Conciertos de BTS en México: ¿Cuándo inicia la venta general de boletos?

El esperado regreso del grupo tras varios años en una gira global considerada una de las más importantes de su carrera y el año 2026

Por: El Informador

Serán dos días para las preventas exclusivas y una para la venta general para las tres fechas. OCESA

Tras un largo tiempo de ausencia el grupo surcoreano BTS anunció su regreso a los escenarios con una gira mundial, sorprendiendo a todos sus fans del mundo, y México formará parte de su tour con tres fechas: el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GPN Seguros.

La gira contará con un diseño de escenario 360 grados, ofreciendo una experiencia inmersiva que coloca al público en el centro y aumenta la capacidad en cada recinto. Con esto los fanáticos esperan con mucha emoción y ansias asistir a los conciertos de esta banda.

¿Cuándo inician las ventas de boletos? 

La venta de boletos será a través de Ticketmaster y para poder acceder a las preventas se debe tener la membresía ARMY, de la cual existen dos tipos: la global y la de EU. Para los conciertos en México, Estados Unidos y Canadá puede usarse cualquiera de las dos, pero si se tiene ambas solamente validará la de EU. Si planeas ir a alguna de las fechas en Europa o Reino Unido se requiere la global. 

Para adquirirla sólo necesitas un correo para registrarte, el cual tienen que ser el mismo con el que registraste tu cuenta en Ticketmaster, y y pagarla. Tienes hasta el 18 de enero hasta las 05:00 de la tarde para poder registrar y verificar tu membresía en la plataforma Weverse. El acceso a la preventa varía según el tipo de membresía.

Sólo los miembros ARMY registrados podrán acceder a la preventa. Se debe ingresar un número de membresía ARMY de 9 dígitos (comenzando con BA) para desbloquear el acceso. 

La preventa para las fechas 7 y 9 de mayo estará disponible este 22 de enero a las 09:00 am, y para la fecha del 10 de mayo será el 23 de enero a la misma hora.

La venta general comenzará el sábado 24 de enero también a las 09:00 am, para esta no necesitas la membresía. 

El limite de boletos por comprador es de cuatro, si llegas a superar el limite pueden cancelar tu compra. 

Puedes comprar aquí tus boletos: www.ticketmaster.com.mx/bts-boletos/artist/2110227 

Tarjetas que acepta Ticketmaster 

  • Visa
  • Master Card
  • American Express B
  • Banamex
  • Santander
  • Banorte
  • BBVA
  • HSBC 
  • NU Bank
  • Rappi Card 

