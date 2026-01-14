Andrea Legarreta: ¿Quién es y a qué se dedica Luis Carlos Origel, el sobrino de Pepillo y nuevo novio de la actriz?

Tras semanas de rumores y apariciones públicas que no pasaron desapercibidas, Andrea Legarreta decidió hablar abiertamente sobre su relación con Luis Carlos Origel, el hombre con quien atraviesa una nueva etapa sentimental. La conductora confirmó lo que muchos ya sospechaban y compartió, por primera vez, detalles sobre el vínculo que los une desde hace años.

La historia entre ambos no comenzó como un romance, sino como una amistad sólida que, con el tiempo, tomó un rumbo distinto . Hoy, Origel no solo es señalado como la nueva pareja de la conductora de Hoy, sino que también ha despertado el interés del público por su trayectoria personal y profesional.

¿Quién es Luis Carlos Origel?

Luis Carlos Origel tiene 41 años y es un entrenador personal, coach fitness e influencer mexicano. Su carrera está estrechamente ligada al mundo del deporte y el bienestar físico , un ámbito en el que se ha desarrollado durante varios años.

Originario de León, Guanajuato, inició su vida profesional como futbolista. Tras dejar las canchas, enfocó su formación en el entrenamiento físico y la preparación integral , lo que le permitió consolidarse como coach especializado. Con el auge de las redes sociales, amplió su alcance como creador de contenido enfocado en hábitos saludables, rutinas de ejercicio y estilo de vida activo.

Su nombre también es conocido dentro del medio del espectáculo por su parentesco con Juan José "Pepillo" Origel, uno de los periodistas de entretenimiento más reconocidos de la televisión mexicana. Este vínculo familiar lo acercó de manera natural al entorno mediático.

Además, Luis Carlos Origel ha tenido presencia en televisión como colaborador en el programa Hoy, donde comparte consejos de ejercicio y rutinas, al mismo tiempo que mantiene una comunidad activa en plataformas como Instagram.

De una amistad duradera a una relación sentimental

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel se conocen desde hace varios años. De acuerdo con la propia conductora, la relación siempre fue cercana y basada en la confianza, hasta que algo cambió . En su primera entrevista pública sobre el tema, Legarreta explicó:

“Sí, es muy bonito porque hemos sido amigos durante muchos años… siempre sin duda. Se lo dije muchas veces: he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Es una gran persona, súper educado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia… y de pronto algo se movió ahí. Estoy muy feliz”.

La conductora también reconoció que, tras atravesar un periodo emocionalmente difícil, no se sentía preparada para iniciar una nueva relación , aunque la vida terminó sorprendiéndola:

“No me animaba… tuve una época de mucha tristeza y de pronto la vida te sorprende. Estoy bien, estoy feliz y estoy ilusionada”.

Legarreta añadió que uno de los aspectos que más valora de esta relación es la forma en la que se siente acompañada y apreciada:

“Está lindo cuando descubres que alguien te ve con ojos bonitos… cuando estás con una persona bondadosa, amorosa, dulce… lo que a mí me gusta es que el amor tiene que ser así: dulce, lindo, muy bonito”.

Un nuevo capítulo sin prisas ni anuncios oficiales

Hasta el momento, no existe un anuncio formal sobre planes de boda o matrimonio . Sin embargo, las declaraciones de Andrea Legarreta y la naturalidad con la que ambos se muestran juntos han sido interpretadas como una confirmación clara de su relación.

En redes sociales y dentro del programa Hoy, donde coinciden con frecuencia, los gestos de complicidad han reforzado la percepción de que la conductora vive un momento personal pleno.

Por ahora, Andrea Legarreta se muestra tranquila, ilusionada y abierta al amor, mientras que Luis Carlos Origel continúa desarrollando su carrera en el mundo del fitness, al mismo tiempo que ocupa un lugar especial en la vida de una de las figuras más queridas de la televisión mexicana.

