Estas son las cosas que no viste en el trailer de Euphoria temporada 3

Una de las series más aclamadas no solo de HBO Max, sino de los últimos años, regresa con una nueva temporada que promete ofrecer una perspectiva distinta de la vida de sus protagonistas, además de más drama, conflictos arrastrados del pasado y, por supuesto, mucho brillo.

Después de años de espera, la temporada 3 de Euphoria ya tiene fecha de estreno y, tan solo horas después del lanzamiento oficial del tráiler, se generaron un sinfín de reacciones, ya que la trama parece haber tomado un giro arriesgado.

¿Qué pasará en la temporada 3 de Euphoria?

Aunque no se especifica cuántos años han pasado, la historia dará un importante salto temporal que mostrará a los protagonistas en una etapa mucho más madura , aunque todavía lidiando con las consecuencias de las decisiones que tomaron durante su adolescencia.

La primera escena del adelanto muestra a Rue, quien parece haberse mudado y retomado su vida lejos del mundo de las drogas; sin embargo, rápidamente queda claro que el pasado vuelve a llamar a su puerta y que esta vez no será tan fácil escapar de él.

Conforme avanza el tráiler, se muestra parte de la vida de otros personajes como Cassie y Nate, quienes continúan juntos y parecen tener planes de casarse, todo mientras la dinámica tóxica sigue presente en su relación.

Por su parte, Maddie parece haber tenido éxito en su trabajo, el cual se sugiere está relacionado con el mundo del entretenimiento, mientras que Jules aparenta estar estudiando arte.

También aparece Lexi, la hermana de Cassie, de quien no se revela mucho sobre su vida actual, pero se deja ver que continúa siendo un apoyo importante para Rue.

¿Qué detalles revela el tráiler de Euphoria?

Uno de los momentos más relevantes del adelanto es la aparición de Laurie, la distribuidora de drogas a quien Rue le debe una gran cantidad de dinero.

A partir de este punto parecen desencadenarse los nuevos problemas de Rue, ya que, aunque se muestra alejada de las sustancias y acercándose a la iglesia, el regreso de Laurie apunta a nuevas conexiones con el mundo de los negocios ilícitos.

El tráiler también presenta a un nuevo personaje llamado Alamo, un vendedor de drogas profesional que, tras el conflicto entre Laurie y Rue, parece interesarse personalmente en esta última.

Otra de las escenas más comentadas es la aparición de la cantante Rosalía. Si bien ya se sabía que formaría parte del elenco, ahora se revelan las primeras imágenes de su personaje, quien aparenta ser una bailarina exótica. Los pocos segundos que aparece en pantalla sugieren que su participación será más complementaria que central en la trama.

En cuanto a Nate y Cassie, se muestra que él terminó dedicándose a la construcción, mientras que ella ahora vende contenido para adultos; sin embargo, algunas acciones de Nate lo llevan a meterse en problemas, ya que en las últimas escenas se le observa siendo brutalmente golpeado.

El adelanto deja claro que las experiencias vividas por los protagonistas en temporadas anteriores derivaron en las situaciones que ahora enfrentan, las cuales se presentan como mucho más complejas, serias y decisivas para el rumbo de sus vidas.

Aunque aún se esperan más sorpresas por parte de la producción, Euphoria ya perfila su tercera temporada como uno de los estrenos más esperados del año.

El primer episodio de la nueva temporada se estrenará el próximo 12 de abril a través de la plataforma HBO Max, y cada semana se lanzará un nuevo capítulo.

