El poder, la fama y el dinero son tres atributos característicos de las celebridades, pero en muchos casos estas condiciones ventajosas son empleadas por algunos famosos para obtener lo que desean y, en ocasiones, para cometer delitos sexuales.

El caso más reciente es el de Julio Iglesias, situación por la cual es investigado en España; sin embargo, por delitos similares han sido acusadas otras estrellas, quienes han enfrentado o enfrentan investigaciones por delitos de índole sexual. En esta nota te los revelamos.

¿Qué famosos han sido acusados de abuso sexual?

Uno de los casos más sonados en México fue el de Kalimba, quien fue objeto de varias denuncias por abuso sexual. La más mediática ocurrió en febrero de 2011, cuando una joven de nombre Daiana Guzmán presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del cantautor.

Kalimba pasó algunos meses detenido en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur; sin embargo, posteriormente obtuvo su libertad bajo fianza. Actualmente, el artista enfrenta una nueva denuncia por abuso sexual interpuesta por la cantante Melissa Galindo, proceso legal que continúa en curso.

Otro caso mediático es el del productor Luis de Llano. La triste realidad es que el exproductor de Televisa permanece en libertad pese a las múltiples acusaciones en su contra. Sasha Sokol fue la primera mujer en denunciar públicamente a De Llano, quien abusó de ella durante varios años.

El productor Jorge "Coco" Levy también estuvo en el ojo del huracán hace algunos años, luego de ser acusado y denunciado por acoso sexual por la actriz Danna Ponce, quien aseguró haber sido agredida sexualmente durante una entrevista de trabajo en Televicine.

En 2021, se dio a conocer que el exintegrante de Garibaldi, Ricardo Crespo, fue vinculado a proceso y sentenciado a 19 años de prisión en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Esto ocurrió después de que su exesposa lo denunciara en 2020 ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales. Crespo fue declarado culpable de abuso sexual contra su hija, a quien violentó durante nueve años, desde que tenía cinco hasta los 14 años de edad.

Un caso similar es el del actor de Televisa, Patricio Cabezut, quien fue acusado por su exesposa de abuso sexual en contra de sus hijas.

Por igual fue sentenciado Héctor Parra, tras ser hallado culpable del d elito de corrupción de menores en agravio de su hija, Alexa Hoffman. Inicialmente, enfrentó acusaciones por abuso sexual; sin embargo, fue absuelto de esos cargos en primera instancia.

