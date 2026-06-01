Después de años de éxito, controversias y una enorme base de seguidores, “Euphoria" está lista para despedirse. HBO Max ha confirmado oficialmente que la tercera temporada será la última de la aclamada serie creada por Sam Levinson, poniendo fin a una de las producciones más influyentes y exitosas de la televisión en los últimos años .

La noticia llega tras la emisión del episodio final de la tercera entrega, marcando el comienzo de la despedida de una ficción que desde su estreno en 2019 logró convertirse en un auténtico fenómeno cultural. Gracias a su retrato crudo de la adolescencia, sus impactantes historias y una propuesta visual innovadora, la serie se consolidó como uno de los mayores éxitos de HBO Max y una de las producciones más comentadas de la última década.

Lee también: Conoce los estrenos de HBO Max del 1 al 7 de junio

Fue el propio Sam Levinson quien dio a conocer la decisión durante una entrevista concedida a un podcast de The New York Times, donde confirmó que la historia llegará a su conclusión con esta temporada. Poco después, HBO Max ratificó la información, despejando las dudas que habían surgido en torno al futuro de la serie, especialmente tras los retrasos en la producción y las agendas cada vez más ocupadas de su elenco.

“Euphoria” se despide tras siete años de trayectoria

A lo largo de sus temporadas, “Euphoria” no solo impulsó la carrera de varias de sus estrellas, encabezadas por Zendaya, sino que también se convirtió en una referencia dentro de la cultura popular por abordar temas como la identidad, las adicciones, la salud mental, las relaciones y los desafíos de la juventud contemporánea. Con el cierre de la serie, HBO Max pone punto final a una producción que dejó una huella significativa en la televisión moderna y que logró conectar con millones de espectadores en todo el mundo.

La producción, protagonizada por Zendaya, se despide tras siete años de trayectoria, tres temporadas y 26 capítulos. El final llega después de varios retrasos en la producción de la última entrega.

Los recuerdos existen más allá del tiempo y no tienen principio ni fin. El episodio final de la serie #Euphoria ya está disponible en HBO Max. pic.twitter.com/1e0RihM8u7— HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) June 1, 2026

La mayor parte del elenco, especialmente Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer o Jacob Elordi, han visto cómo sus carreras eran lanzadas al estrellato gracias, en parte, al éxito de la serie.

Antes de esta confirmación oficial, Zendaya ya había señalado en entrevistas recientes que esperaba que la tercera temporada fuera la última, alimentando las especulaciones sobre el desenlace final.

“Euphoria”, basada en la vida de su creador -Sam Levinson- sigue a un grupo de estudiantes de secundaria mientras liiean con las drogas, el sexo, la identidad, el trauma, las redes sociales, el amor y la amistad.

Con información de EFE.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *

NA