HBO Max está listo para comenzar este nuevo mes con estrenos originales que no te puedes perder, pues del 1 al 7 de junio llegan grandes contenidos que prometen atrapante desde el primer minuto.

“La Torre Oscura”, basada en la aclamada saga de Stephen King, llega a HBO Max el próximo 3 de junio; narra la épica lucha entre Roland Deschain (Idris Elba), el último pistolero, y su eterno enemigo Walter O'Dim, el temido Hombre de Negro (Matthew McConaughey).

Mientras Walter busca destruir la legendaria Torre Oscura, el pilar que mantiene unidos todos los universos, Roland se embarca en una peligrosa misión para impedirlo. Con la existencia misma de los mundos en juego, ambos se enfrentarán en una batalla decisiva entre la luz y la oscuridad, donde el último pistolero representa la única esperanza para evitar el colapso de la realidad.

Producida por Warner Bros Animation “Mis Aventuras con Superman” llega a HBO Max este 3 de junio; con las voces de Jack Quaid, Alice Lee, Ishmel Sahid y Kiana Madeira, la serie sigue las aventuras de Clark Kent, Lois Lane, Jimmy Olsen y Kara Zor-El, un grupo de jóvenes que intenta encontrar su lugar en el mundo mientras enfrenta desafíos personales y profesionales en el Diario Planeta.

Tras aceptar plenamente su herencia kryptoniana, Clark está listo para asumir su papel como Superman y construir una vida más estable. Sin embargo, Lois Lane, ahora convertida en la reportera estrella del periódico, sigue enfocada en alcanzar nuevas metas. Mientras tanto, Jimmy disfruta de su creciente popularidad como periodista, aunque aún debe lidiar con los sentimientos que despierta en él Kara Zor-El, quien continúa adaptándose a su nueva vida en la Tierra.

La tercera temporada combinará acción, humor y romance mientras este peculiar grupo de héroes se enfrenta a amenazas cada vez más poderosas, con enemigos capaces de poner en riesgo el futuro de Superman y de romper los lazos que los unen, el equipo deberá demostrar que su mayor fortaleza no son sus poderes, sino la familia que han elegido formar. La gran pregunta es: ¿podrán salvar el mañana antes de que el presente quede destruido?

Estrenos de la semana en HBO Max

1 de junio: Bahar (temporada tres).

3 de junio- La Torre Oscura.

3 de junio- Mis aventuras con Superman.

5 de junio- El susurro.

Nuevos episodios de la semana en HBO Max

La promesa.

Rick & Morty (temporada nueve).

Mentes extraordinarias.

Harry Potter: El podcast oficial de las películas.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica.

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