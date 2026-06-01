La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió esta mañana de dos plataformas de venta secundaria de boletos para conciertos y eventos deportivos que ofertan de forma especulativa los precios de las entradas. La información fue compartida por Iván Escalante, procurador federal, durante la conferencia "Mañanera del Pueblo" que encabeza cada día la Presidenta Sheinbaum.

Las dos empresas señaladas son Stubhub y Viagogo, las cuales se encuentran en un procedimiento legal por faltas a la Ley Federal de Protección del Consumidor por prácticas de venta especulativa y reventa. En ese sentido, Iván Escalante adelantó que ya se han impuesto multas y se ha solicitado información a las empresas señaladas para determinar algunas sanciones posteriores tras el litigio.

En ese sentido, la Profeco requirió el apoyo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para identificar los domicilios fiscales de ambas empresas. De igual forma, la procuraduría se encuentra analizando la posibilidad de hacer una denuncia penal en contra de ambos proveedores, con base en el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Mientras tanto, la Profeco hace un llamado a no comprar boletos en estas plataformas al ser mercados secundarios y no ofrecer garantías a las personas que adquieren entradas a espectáculos masivos.

La actualización del litigio y la nueva advertencia de la Profeco se dio luego de que Escalante revelara que se hizo un monitoreo de la venta de la Gran Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul, celebrada el pasado domingo 24 de mayo. Para dicho evento se recibieron 10 correos de consumidores, así como una llamada al Teléfono del Consumidor.

Entre tanto, la Profeco solicitó información a Ticketmaster, quien respondió que los boletos se adquirieron a través de tres canales principales:

63% fue venta física en taquillas

31% preventa de Banca Mifl

6% vía internet en la página de Ticketmaster

A su vez, la Secretaría de Seguridad Ciudadana logró la detención de 66 personas que se encontraban revendiendo boletos en ambos partidos de la final.

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OB