Callum Turner: todo sobre el nuevo esposo de Dua Lipa y su historia de amor

La cantante Dua Lipa sorprendió a sus seguidores al contraer matrimonio con el actor británico Callum Turner en una ceremonia privada celebrada en Londres a finales de mayo de 2026. La noticia confirmó el feliz desenlace de una relación que, aunque relativamente reciente, se convirtió en una de las más comentadas del mundo del espectáculo.

¿Quién es Callum Turner?

Callum Turner nació en Londres el 15 de febrero de 1990 y comenzó su carrera como modelo antes de dar el salto a la actuación. Con el paso de los años se consolidó como uno de los intérpretes británicos más prometedores de su generación.

Entre sus trabajos más conocidos destacan su participación en la saga cinematográfica Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald y Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, donde interpretó a Theseus Scamander. También ganó reconocimiento por su papel en la serie de guerra Masters of the Air.

Fue durante el Festival de Cine de Cannes del 2014, que Turner se abrió con los medios para hablar sobre los inicios de su carrera y el origen de su amor por el arte de la actuación; reveló que su madre lo inspiró a convertirse en un actor y compartió con él su amor por el cine. Declaró que habiendo crecido en una hacienda, pudo vivir en relativo aislamiento, lo que le dio espacio para enfocarse en sus pasiones y que fue inspirado a cambiar luego de ser afectado por Una Habitación para Romeo Brass del director Shane Meadows.

Así comenzó su historia de amor con Dua Lipa

EFE/ARCHIVO

La pareja se conoció en el famoso restaurante londinense The River Cafe gracias a amigos en común. Sin embargo, la chispa no surgió inmediatamente. Tiempo después coincidieron en Los Ángeles y descubrieron un detalle muy romántico: ambos estaban leyendo el mismo libro (Trust, de Hernán Díaz) e iban exactamente por el primer capítulo.

Los primeros rumores de romance aparecieron en enero de 2024, cuando fueron vistos juntos durante eventos relacionados con el estreno de Masters of the Air. Poco a poco comenzaron a mostrarse en público, aunque mantuvieron gran parte de su relación lejos de los reflectores.

Desde que empezaron a salir a principios de 2024, ambos han demostrado un balance perfecto entre sus agendas hiperocupadas: Mientras Callum filmaba sus proyectos cinematográficos, Dua era vista en los sets de grabación apoyándolo detrás de cámaras.

Callum, por su parte, se convirtió en el fan número uno de la cantante, acompañándola en primera fila en sus conciertos y festivales más importantes por todo el mundo.

Del noviazgo al compromiso

A finales de 2024 los fanáticos comenzaron a especular sobre una posible boda después de que Dua Lipa apareciera en redes sociales con un llamativo anillo de diamantes.

La cantante confirmó oficialmente el compromiso en junio de 2025 durante una entrevista para la revista British Vogue. En aquella conversación reveló que Turner había diseñado el anillo con ayuda de familiares y amigas cercanas. También describió la decisión de construir una vida juntos como una sensación "muy especial".

La boda secreta en Londres

INSTAGRAM/dualipa

El dia de ayer 31 de mayo de 2026 la pareja se casó en una ceremonia íntima celebrada en el histórico ayuntamiento de Old Marylebone, en Londres. Asistieron únicamente familiares y amigos cercanos. Según diversos reportes, la pareja planea además una celebración más amplia en Italia.

La boda llamó la atención porque se mantuvo en secreto hasta después de celebrarse, algo poco habitual para dos figuras tan populares del entretenimiento internacional.

¿Por qué la relación ha conquistado a los fans?

Más allá de la fama de ambos, muchos seguidores destacan la discreción con la que han manejado su romance. En redes sociales y foros de entretenimiento, numerosos usuarios han descrito a la pareja como auténtica y alejada de los escándalos habituales de Hollywood.

Tras poco más de dos años juntos, Dua Lipa y Callum Turner han pasado de una cita discreta en Londres a convertirse en marido y mujer, consolidándose como una de las parejas más seguidas del panorama internacional.

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BB