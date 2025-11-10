Juan Gabriel vio su concierto en el Zócalo, dice un examigo del Divo de Juárez

Desde la muerte de Juan Gabriel, el 28 de agosto de 2016, para muchos enfrentar su partida ha sido difícil, tanto, que algunos afirman que el querido cantautor mexicano sigue vivo; y ahora que su nombre se ha vuelto viral debido a su documental en Netflix estas voces vuelven a hacerse presentes.

El escritor Joaquín Muñoz, conocido por el libro "Juan Gabriel y yo", insiste en que "El Divo de Juárez" sigue vivo y que hasta vio el concierto que proyectaron el pasado sábado en el Zócalo de la Ciudad de México .

"Anoche, Juan Gabriel presenció su concierto con gran emoción al ver a sus seguidores abarrotando el Zócalo", escribió Muñoz en sus redes sociales , en referencia a la proyección que Netflix hizo del concierto que el cantante Juan Gabriel grabó en su primer Palacio de Bellas Artes.

"Hasta el punto de que las lágrimas rodaron por su rostro al ver a toda la gente que lo quiere y a quien agradece individualmente" , escribió quien fuera su amigo y ahora sea considerado el traidor de su historia.

La celebración en el Zócalo congregó a más de 170 mil personas, según datos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

La dependencia destacó en sus plataformas oficiales que el evento "llenó el Zócalo capitalino para celebrar el legado del 'Divo de Juárez'", quien oficialmente murió en 2016, en Santa Mónica, California.

Juan Gabriel sigue siendo un fenómeno

A una semana de su estreno, la serie documental "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero" sigue siendo un fenómeno regional que reúne a miles de mexicanos frente a la plataforma .

Hace tres días se encontraba en el Top global latinoamericano, con 1.8 millones de visualizaciones y 7.4 millones de horas reproducidas. Hoy, “El Divo de Juárez” sigue más vigente que nunca, manteniéndose entre los primeros lugares del Top 10 y cumpliendo ya una semana en el puesto número uno.

