Ana Gabriel comparte fuerte mensaje sobre Carlos Manzo, en medio de su concierto

Durante su presentación en el KIA Center de Orlando, Florida, la cantante mexicana Ana Gabriel conmovió al público al pausar su concierto para pronunciar un mensaje de dolor y solidaridad tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán. El hecho ocurrió el 1 de noviembre, y sus declaraciones se dieron el 6 de noviembre, en el marco de su gira “Claro de Luna”.

Frente a miles de asistentes, la intérprete dedicó unas palabras a la memoria del alcalde y a sus seres queridos. “Lo más ruin, lo más cruel cada vez suele suceder, con el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Quiero ofrecer mi más sentido pésame al estado de Michoacán, pero sobre todo a Uruapan y sus habitantes, a su esposa”, expresó visiblemente conmovida.

El público guardó silencio mientras Ana Gabriel continuaba su mensaje: “Y decirles que México tiene que despertar. Somos más los buenos”. La reacción fue inmediata: el recinto estalló en aplausos ante la valentía y sensibilidad de la artista.

“Sé que esto me pone en peligro, pero no me importa”

La cantante, originaria de Sinaloa, reconoció que sus palabras podían traer consecuencias. “Sé que con lo que estoy diciendo me pone en peligro, pero no me importa si soy alguien que puede levantar la voz por nuestros países”, afirmó con firmeza.

Entre aplausos, Ana Gabriel aclaró que sus declaraciones no tenían tintes políticos. “Yo no soy política, no soy gente de escándalos, pero sí soy gente que tiene sentimientos y tiene un corazón que está herido con las muertes que están sucediendo”, señaló con la voz entrecortada.

Poco después, pidió perdón como mexicana “por no saber defender a México, porque lo único que tengo es mi voz, es mi canto”, antes de continuar con su espectáculo, visiblemente afectada por la situación.

Un llamado a la unión y a la paz

Durante su emotiva intervención, la artista aprovechó para enviar un mensaje de esperanza a sus seguidores. “Llamo a la paz, llamo a la unificación. Yo creo en el amor, creo en Dios, creo en ustedes, creo en el ser humano. Y sé el dolor que estamos viviendo”, expresó ante un público que la escuchaba con atención.

Antes de retomar su concierto, concluyó con una reflexión sobre la música como un medio de conexión y resistencia: “Gracias por dejarme hablar… intento dejarles mi corazón en cada canción”.

Las palabras de Ana Gabriel se dieron días después del anuncio del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien informó que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el general Ricardo Trevilla Trejo visitarían Uruapan como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de reforzar la seguridad en la región.

El exalcalde Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre, frente a su familia, durante el Festival de las Velas. Tras su muerte, su esposa Gracia Quiroz asumió el cargo de alcaldesa sustituta, en medio de muestras de apoyo y llamados a la justicia por parte de la comunidad michoacana.

BB