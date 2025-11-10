Juan Gabriel tendrá homenaje sinfónico en Auditorio Nacional: fecha y precios de boletos

“Ha revivido el Divo de Juárez”. Juan Gabriel ha dejado un legado musical que sus fans siguen celebrando incluso después de su muerte. En esta ocasión, será recordado con un homenaje sinfónico titulado El Divo: Homenaje Sinfónico al Ídolo de Juárez, que muy pronto llegará al Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

A continuación te decimos la fecha, precios de boletos y todo lo que debes saber al respecto.

Precios de boletos: El Divo “Homenaje Sinfónico al Ídolo de Juárez”

El precio de los boletos varía según la zona; te compartimos los costos desde el más bajo hasta el más alto:

732 pesos, fila Z

976 pesos, filas H, J, K, I, O

2 mil 440 pesos, filas P, Q, N, O, D, E, C, BB, CC

2 mil 745 pesos, filas H, I, J, K, L

3 mil 50 pesos, filas D, I, J, K, L, F, G, C

3 mil 355 pesos, filas R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

3 mil 660 pesos, filas J, M, N, O, P, H, I, K, L, Q

Recuerda que los precios también pueden variar según la sección seleccionada dentro de la fila de tu preferencia. Para conocer la disponibilidad de lugares y comprar tu boleto, ingresa aquí.

¿Cuándo es el concierto sinfónico en homenaje a Juan Gabriel?

La esperada fecha del concierto sinfónico en homenaje a Juan Gabriel será el próximo miércoles 12 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Auditorio Nacional de la CDMX. No esperes más y adquiere tus boletos lo antes posible para asegurar tu lugar.

