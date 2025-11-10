La vocalista de la banda chilena de Death Metal Melódico-Metalcore DECESSUS fue coronada Miss Mundo Chile 2025 el pasado domingo 9 de noviembre durante la final del certamen nacional.Luego de su interpretación que dio la vuelta al mundo, Fernández se impuso frente a 20 finalistas y se preparará por competir en Miss Mundo el próximo año.El clip en el que Fernández cantó una canción original de su banda DECESSUS, con el vestido de gala de la ceremonia y el acompañamiento de su compañero de banda, el guitarrista Carlos Palma, no solo se volvió viral, sino que fue ampliamente aclamada.La presentación sorprendió al público y encantó al jurado que la eligió Miss Mundo Chile 2025. Así lo celebró a través de una publicación en su perfil de Instagram:"No puedo estar más feliz y agradecida! Asumo este hermoso desafío con toda la energía y el corazón puestos en representar a mi país de la mejor manera Prometo darlo todo, con pasión, trabajo y propósito. Gracias por el reconocimiento a nivel mundial de mi canto, un pedacito de mi alma que me inspira a seguir creciendo y soñando en grande ¡Vamos con todo, Chile… por esa corona!" escribió ya con la corona de Miss Mundo Chile sobre su cabeza.DECESSUS fue fundada en 2020 y está formada, además de Fernández, por el baterista Martín Fénix, el bajista Jaime Pepe y el guitarrista Carlos Palma. La banda ha compartido escenario con Insomnium, Jinjer y Epica.En entrevista con el medio chileno Las Últimas Noticias, Fernández confesó que estaba un poco ansiosa con respecto a cómo el público aceptaría su acto. "La televisión tiende a burlarse de las personas, a crear memes; esta canción que canto es de mi banda. Es mi trabajo, es mi vida".* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB