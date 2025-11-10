La vocalista de la banda chilena de Death Metal Melódico-Metalcore DECESSUS fue coronada Miss Mundo Chile 2025 el pasado domingo 9 de noviembre durante la final del certamen nacional.

Luego de su interpretación que dio la vuelta al mundo, Fernández se impuso frente a 20 finalistas y se preparará por competir en Miss Mundo el próximo año.

El clip en el que Fernández cantó una canción original de su banda DECESSUS, con el vestido de gala de la ceremonia y el acompañamiento de su compañero de banda, el guitarrista Carlos Palma, no solo se volvió viral, sino que fue ampliamente aclamada.

La presentación sorprendió al público y encantó al jurado que la eligió Miss Mundo Chile 2025. Así lo celebró a través de una publicación en su perfil de Instagram:

"No puedo estar más feliz y agradecida! Asumo este hermoso desafío con toda la energía y el corazón puestos en representar a mi país de la mejor manera Prometo darlo todo, con pasión, trabajo y propósito. Gracias por el reconocimiento a nivel mundial de mi canto, un pedacito de mi alma que me inspira a seguir creciendo y soñando en grande ¡Vamos con todo, Chile… por esa corona!" escribió ya con la corona de Miss Mundo Chile sobre su cabeza.

DECESSUS fue fundada en 2020 y está formada, además de Fernández, por el baterista Martín Fénix, el bajista Jaime Pepe y el guitarrista Carlos Palma. La banda ha compartido escenario con Insomnium, Jinjer y Epica.

En entrevista con el medio chileno Las Últimas Noticias, Fernández confesó que estaba un poco ansiosa con respecto a cómo el público aceptaría su acto. "La televisión tiende a burlarse de las personas, a crear memes; esta canción que canto es de mi banda. Es mi trabajo, es mi vida".

