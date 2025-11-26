La edición 2026 de los Astra Film Awards presentó una de las nominaciones más inesperadas del año: Indy, el perro protagonista de la película noruega Good Boy, fue incluido en la lista de aspirantes en una de las categorías más importantes. El can compite por el galardón a Mejor interpretación en una película de terror o suspenso, junto a reconocidas figuras de Hollywood.

La organización del premio dio a conocer la lista oficial de nominados, donde Good Boy destacó con dos menciones relevantes. Además de la postulación de Indy, la cinta también fue considerada en la categoría Mejor ópera prima, dedicada a reconocer las mejores películas debut.

En la categoría donde participa Indy aparecen nombres destacados de la industria cinematográfica, como:

Alfie Williams – 28 años después

Alison Brie – Juntos

Ethan Hawke – Teléfono negro 2

Sally Hawkins – Tráela de vuelta

Sophie Thatcher – Compañera

La inclusión de un perro entre actores consagrados llamó la atención de usuarios y medios especializados, quienes resaltaron lo inusual del caso y el nivel de actuación mostrado en pantalla.

La trama de Good Boy

A diferencia de las producciones tradicionales del género, Good Boy se construye a partir de la percepción de Indy. La historia muestra cómo el perro es capaz de detectar presencias y situaciones que los humanos no pueden ver, como entidades extrañas y sucesos inexplicables, lo que se convierte en el eje central de la película.

La cinta inicia con una escena inquietante en la que Indy observa fijamente un rincón de la habitación con evidente alarma, mientras su dueño comienza a escupir sangre y tiene dificultades para respirar.

Tras este acontecimiento, se revela que Todd, el dueño del perro, se muda a una casa situada en el bosque, propiedad que hereda de su abuelo. Ese lugar esconde un pasado oscuro, ya que ahí fallecieron tanto el abuelo como su perro.

Conforme avanza la trama, el comportamiento de Indy se transforma, y sus reacciones constantes alertan sobre la presencia de fuerzas que solamente él parece percibir.

Uno de los elementos más destacados de Good Boy es la forma en que la historia se narra desde la perspectiva de Indy. Esta elección permite que el público experimente el miedo, la tensión y también el cariño desde el punto de vista del animal.

Aunque mantiene los elementos clásicos del cine de terror, la película también se transforma en un relato sobre la lealtad y el amor incondicional. Indy no solo intenta comprender lo que ocurre en la casa, sino que también busca proteger y salvar a su compañero humano, lo que convierte su actuación en algo más profundo que una simple reacción frente a lo sobrenatural.

