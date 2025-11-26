Krispy Kreme encenderá su árbol navideño junto a Snoopy: ¿Dónde y cuándo será?

Ante la inminente llegada del mes de diciembre y la temporada festiva, la popular cadena de tiendas de donas, Krispy Kreme, anunció que encenderá su árbol de Navidad muy pronto en compañía del perrito más famoso de todos los tiempos: Snoopy.

Como parte de sus actividades navideñas, Krispy Kreme México montará un árbol con temática de la pandilla Peanuts, lo que quiere decir que tanto Charlie Brown como sus amigos estarán presentes en el gran evento.

A través de sus redes sociales, la marca convocó a todos los interesados a presenciar el encendido del monumental árbol de Navidad, además de ser parte de todas las sorpresas que tienen preparadas para este año.

Según lo poco que revelaron, el evento incluirá un gran show, diversión y por supuesto muchas donas, así como la oportunidad de tomarte fotos con Snoopy y tus personajes favoritos del mundo de Peanuts.

¿Dónde y cuándo será encendido el árbol de Navidad de Krispy Kreme?

El evento de Navidad se llevará a cabo este próximo viernes 28 de noviembre en el Krispy Kreme Torres de Satélite, ubicado en Lomas Suave número 1 , Circuito Geógrafos esquina Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, en Ciudad Satélite, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Las actividades arrancarán en punto de las 16:30 horas; sin embargo, la exhibición tendrá cupo limitado, por lo que se recomienda llegar con tiempo.

¿Habrá donas temáticas?

Hasta el momento, la compañía no ha emitido ningún comunicado al respecto , por lo que no podemos saber si habrá donas de Snoopy o navideñas. No obstante, en el pasado la marca ha compartido algunos productos con la imagen del perro más querido, por lo que puede que sorprendan esta vez.

El espectáculo quedará bajo la conducción de la actriz y youtuber Fátima Torre, quien será la encargada de oficializar esta experiencia ideal para toda la familia.

Krispy Kreme promete un espectáculo lleno de diversión, donas y la oportunidad de convivir con Snoopy. X/@krispykrememx

