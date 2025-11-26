La serie documental musical restaurada con un noveno episodio inédito The Beatles Antología estrena en Disney+ con sus primeros tres episodios este miércoles 26 de noviembre. En sí, los capítulos estrenarán en tres entregas consecutivas: el 26 de noviembre los primeros tres, el 27 los siguientes tres y el 28 los tres finales.

The Beatles Antología. ESPECIAL/©DISNEY.

La emblemática serie documental producida en el Reino Unido por Apple Corps que explora la vida y la época de la banda más influyente y querida de todos los tiempos, contada por los propios Beatles.

Cuidadosamente restaurada y ampliada de ocho a nueve episodios, la serie ofrece una mirada íntima sin precedentes a la trayectoria legendaria de The Beatles y a su dinámica interna.

The Beatles Antología. ESPECIAL/©DISNEY.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr invitan a acompañarlos mientras revisan los altos, los bajos, las marchas y contramarchas de los ocho largos y sinuosos años de The Beatles como banda.

La serie abarca desde los inicios duros y hambrientos del grupo hasta el fenómeno de la Beatlemanía y su superestrellato global. El nuevo noveno episodio inédito presenta material revelador e inédito de Paul, George y Ringo durante la creación de la serie y el proyecto musical originales en la década de 1990.

The Beatles Antología. ESPECIAL/©DISNEY.

The Beatles Antología se emitió originalmente en 1995 en Estados Unidos por ABC y en el Reino Unido por ITV, seguido de un lanzamiento en video que fue un éxito rotundo y ganador de un premio Grammy®.

Para Disney+, varios elementos de la serie se actualizaron, incluida una restauración de imagen increíble y una mezcla de sonido supervisada por el equipo de producción de Apple Corps en colaboración con los técnicos altamente capacitados de Park Road Post, el estudio de Peter Jackson en Wellington (Nueva Zelanda).

Con información de The Walt Disney Company México.

XM