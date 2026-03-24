José Ángel Bichir: Cómo se encuentra tras haber sido dado de alta

La actriz Yolanda Ventura dio a conocer información reciente sobre la evolución de salud de su hijastro, José Ángel Bichir, luego del accidente que sufrió el pasado 13 de marzo al caer desde el tercer piso de un edificio.

En declaraciones para el programa Hoy, Ventura explicó que el actor ya no se encuentra en riesgo y continúa recuperándose en casa, acompañado por su familia.

“Está muy bien, está fuera de peligro. Está en casa y con toda la familia pendiente de él”, expresó.

El incidente ocurrió en la Ciudad de México, donde el intérprete fue trasladado de emergencia a un hospital tras la caída. Permaneció bajo observación médica durante varios días hasta que recibió el alta el 16 de marzo. Desde entonces, su proceso de recuperación se lleva a cabo en un entorno familiar.

La actriz también compartió que tanto ella como su esposo, Odiseo Bichir, han estado presentes de forma constante.

“Voy a verlo, lo visito cuando no tengo llamado o no tengo teatro. Mi marido está ahí durmiendo con él varias noches; su mamá, mis cuñados”, comentó.

Aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre las lesiones, Ventura señaló que toda la familia ha contribuido en su recuperación. Asimismo, reconoció que se trata de una situación compleja:

“Ha sido un golpe difícil para la familia, pero la vida es así, de repente tiene sus momentos complicados y hay que salir adelante. Va mejor pero no es fácil ver a un hijo mal. Lo que está claro es que hay que tener mucho cuidado con las enfermedades mentales”.

INSTAGRAM/joseangelbichir

En ese mismo sentido, subrayó que, según su versión, lo que sufrió José Ángel fue un accidente:

“No quería hacerse daño, quería salir. Lo importante es que está en casa, está bien y está vivo”.

Por otro lado, Patricia Pascual, madre del actor, declaró ante medios de comunicación afuera del hospital que su hijo podría estar atravesando un cuadro de depresión.

“Se va a poner un comunicado agradeciendo y hablando de lo que se llama depresión. Yo creo que sí (tiene). Tenía un rato de no trabajar y eso lo tenía triste, lo tenía deprimido. Yo siempre he estado con él”, explicó.

Hasta ahora, no se ha confirmado públicamente un diagnóstico médico; poco después su hermana Rosaura Bichir, señaló que él atravesaba una “crisis profunda” al momento del accidente.

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