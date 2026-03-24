Mhoni Vidente: Números de la suerte para cada signo del 24 al 27 de marzo

Durante esta semana, la primera después del equinoccio de primavera u otoño, la astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones semanales para cada signo del zodiaco, acompañadas de los números que, según indicó, podrían atraer la suerte en juegos de azar durante los próximos días.

A través de su canal oficial de YouTube, la tarotista (reconocida por sus predicciones de alcance internacional) también explicó qué planeta influirá en cada signo en este periodo, así como los efectos que dicha energía tendría en distintos aspectos de la vida.

Números de la suerte del 23 al 27 de marzo de 2026

Aries: 04, 11 y 18

Tauro: 14, 33 y 52

Géminis: 03, 34 y 72

Cáncer: 10, 22 y 41

Leo: 07, 30 y 36

Virgo: 05, 25 y 52

Libra: 02, 13 y 75

Escorpio: 29, 27 y 39

Sagitario: 06, 15 y 73

Capricornio: 14, 30 y 78

Acuario: 15, 40 y 42

Piscis: 21, 33 y 42

Influencia planetaria por signo

Aries

La presencia de Júpiter se relaciona con crecimiento económico y oportunidades de negocio, además de cambios importantes en su manera de ver la vida.

Tauro

Plutón favorece la claridad emocional y permite identificar relaciones genuinas, aunque advierte sobre posibles celos o conflictos en pareja.

Géminis

Estará regido por Mercurio, planeta vinculado con la comunicación, el liderazgo y la interacción social, aunque se recomienda discreción.

Cáncer

Bajo la influencia de Venus, experimentará estabilidad emocional, amor propio y crecimiento personal, con un llamado a priorizarse.

Leo

Recibirá el impulso de Saturno, asociado con la construcción de proyectos a largo plazo y la organización del futuro.

Virgo

Por su parte, estará influenciado por Neptuno, lo que favorecerá acuerdos, negociaciones y la resolución de asuntos legales pendientes.

Libra

Urano impactará en el ámbito afectivo, con la posibilidad de nuevas relaciones importantes.

Escorpio

Guiado por Marte, contará con energía y determinación para tomar decisiones, aunque deberá evitar actuar con impulsividad.

Sagitario

Vuelve a estar bajo la influencia de Júpiter, lo que se traduce en abundancia y prosperidad, junto con una invitación a reorganizar su entorno.

Capricornio

Estará regido por el Sol, cuya energía ayudará a dejar atrás lo negativo y enfocarse en nuevos objetivos.

Acuario

Recibirá la fuerza de Marte, que impulsa cambios laborales y decisiones estratégicas, con la advertencia de mantener la calma.

Piscis

Estará bajo la influencia de la Luna, destacando su intuición y conexión espiritual, con una sensibilidad acentuada hacia lo místico.

Con información de Mhoni Vidente

BB