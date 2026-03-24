Alan Ritchson propina golpiza a un vecino; VIDEO capta cómo inició la pelea

De acuerdo al video compartido por el medio oficial de TMZ, se puede observar cómo el actor Alan Ritchson tuvo una riña con un hombre en un vecindario.

Los sucesos ocurrieron en un suburbio de Nashville, Tennessee.

Alan Ritchson golpea a un vecino

La víctima, Ronnie Taylor, confesó a este mismo medio haber hecho una seña obscena al artista, quien respondió de la misma forma. Según la declaración del presunto afectado, el actor regresó al día siguiente al vecindario, esta vez acompañado de sus dos hijos, quienes conducían sus propias motocicletas.

De acuerdo al testimonio de la víctima, cuando él le solicitó al actor retirarse, la situación escaló hasta convertirse en un enfrentamiento físico.

�� "Reacher" star Alan Ritchson's body cam footage of his bloody fight with his neighbor is released. pic.twitter.com/Hxixghh9e9— TMZ (@TMZ) March 24, 2026

¿Alan Ritchson podría enfrentar cargos?

De acuerdo a la versión del afectado, el actor lo golpeó cuatro veces mientras estaba en el suelo, lo que le provocó un hematoma e inflamación visibles. Taylor indicó a TMZ que afortunadamente no requirió atención hospitalaria; sin embargo, presentó una denuncia contra el actor ante las autoridades correspondientes.

¿Quién es el actor Alan Ritchson?

El actor Alan Ritchson, de 43 años, es conocido por interpretar al exoficial de la policía militar Jack Reacher en la serie homónima de Amazon Prime. El actor fue escogido para el papel principalmente por el aspecto físico del actor, ya que tiene una altura de aproximadamente 1.95 metros.

Asimismo, el actor también es reconocido por su participación en la serie “Smalville”.

Actualmente, Ritchson está casado con Catherine Ritchson, con quien tiene tres hijos. De acuerdo a una entrevista en la que participó para la revista Men's Health en marzo de 2024, el actor decidió vender su residencia en Florida para vivir en hoteles y departamentos temporales para no dificultar sus trayectos en los sets de rodajes.

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AS